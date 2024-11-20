Кто ищет работу в Украине: самые популярные профессии среди вакансий и соискателей

Количество вакансий в Украине за последние несколько месяцев заметно уменьшилось. Однако многие люди все еще ищут работу и обращаются за помощью к центрам занятости.

Спрос на работников остается стабильным, в том числе в сфере торговли, услуг, квалифицированной работы и образования.

По состоянию на середину ноября 2024 года услуги Государственной службы занятости получают 125 тысяч граждан. Среди них больше всего было:

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появилось новое мобильное приложение для поиска работы, которое уже можно загрузить в App Store и Google Play. Кроме доступа к вакансиям, пользователи имеют возможность подавать заявки на обучение или повышение квалификации, регистрироваться в электронной очереди, создавать личный кабинет для соискателя работы, обращаться за советами к карьерным советникам, организовывать встречи с работодателями, проходить онлайн-курсы и получать необходимые справки.

Также мы писали, что в Украине из-за дефицита кадров увеличилось количество возможностей для трудоустройства кандидатов без опыта. В Киеве вакансии для новичков составляют примерно треть всех доступных рабочих мест.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.