Кто ищет работу в Украине: самые популярные профессии среди вакансий и соискателей
Количество вакансий в Украине за последние несколько месяцев заметно уменьшилось. Однако многие люди все еще ищут работу и обращаются за помощью к центрам занятости.
РБК-Украина узнало в Государственной службе занятости, какую работу украинцы ищут чаще всего.
По состоянию на середину ноября 2024 года услуги Государственной службы занятости получают 125 тысяч граждан. Среди них больше всего было:
- работников сферы торговли и услуг – 22%
- представителей простейших профессий – 21%
- специалистов и профессионалов – 21%
- рабочих по обслуживанию оборудования и квалифицированных рабочих – 18%
На "Едином портале вакансий", объединяющем предложения работы от ведущих платформ, насчитывалось 222 тысячи вакансий.
Наиболее востребованы профессии
Сфера торговли и услуг:
- продавец – 19 тыс. вакансий
- повар – 6 тыс. вакансий
- бариста – более 2 тыс. вакансий
- официант – 2 тыс. вакансий
- охранник – 2 тыс. вакансий
- парикмахер – 1 тыс. вакансий
Квалифицированные рабочие:
- водитель – 11 тыс. вакансий
- слесарь – 6 тыс. вакансий
- швея – 2 тыс. вакансий
- электрик – 2 тыс. вакансий
- электромонтер – 2 тыс. вакансий
- автослесарь – 1 тыс. вакансий
- токарь – 1 тыс. вакансий
Профессионалы и специалисты:
- бухгалтер – 7 тыс. вакансий
- инженер – 6 тыс. вакансий
- врач – 4 тыс. вакансий
- фармацевт – 3 тыс. вакансий
- механик – почти 3 тыс. вакансий
- учитель – 2 тыс. вакансий
- экспедитор – 2 тыс. вакансий
- технолог – почти 2 тыс. вакансий
Неквалифицированные рабочие:
- грузчик – 5 тыс. вакансий
- подсобный рабочий – 2 тыс. вакансий
- уборщик – 2 тыс. вакансий
- дворник – 1 тыс. вакансий
Спрос на работников остается стабильным, в том числе в сфере торговли, услуг, квалифицированной работы и образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появилось новое мобильное приложение для поиска работы, которое уже можно загрузить в App Store и Google Play. Кроме доступа к вакансиям, пользователи имеют возможность подавать заявки на обучение или повышение квалификации, регистрироваться в электронной очереди, создавать личный кабинет для соискателя работы, обращаться за советами к карьерным советникам, организовывать встречи с работодателями, проходить онлайн-курсы и получать необходимые справки.
Также мы писали, что в Украине из-за дефицита кадров увеличилось количество возможностей для трудоустройства кандидатов без опыта. В Киеве вакансии для новичков составляют примерно треть всех доступных рабочих мест.
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