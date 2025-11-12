Хто потрапив під підозру у справі про корупції в "Енергоатомі": повний список

НАБУ та САП провели масштабну операцію проти корупції в енергетичному секторі. Слідчі викрили схему "відкатів" у компанії "Енергоатом", провели десятки обшуків і вже оголосили перші підозри.
РБК-Україна розповідає про те, хто потрапив під підозру та фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі".
Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом".
За даними слідства, підприємство перебувало під контролем організованої злочинної групи, члени якої вимагали у підрядників "відкати" в розмірі 10–15% від суми укладених контрактів.
Отримані незаконним шляхом кошти, за даними НАБУ, відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.
На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупційних впливів є одним із ключових завдань держави.
Після цього наглядова рада компанії ініціювала позачергове засідання через корупційний скандал, а згодом прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
Сьогодні стало відомо, що Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
Імена підозрюваних офіційно не розголошують, однак, за даними слідства, до справи причетні:
Для конспірації фігуранти користувалися кодовими іменами: Міндіч - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Рьошик".
У матеріалах слідства йдеться, що Міндіч і Цукерман створили злочинну організацію для вимагання "відкатів" та легалізації незаконних коштів. До її діяльності, за словами прокурора, було залучено кількох осіб, зокрема через "довірливі зв’язки" та попередній досвід роботи в банківській сфері.
Крім того, слідство заявляє, що за сприяння міністра енергетики Германа Галущенка, який у справі фігурує під кодовим іменем - "Сігізмунд", до цієї схеми були залучені радник міністра Ігор Миронюк і виконавчий директор "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки Дмитро Басов.
Ба бальше, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України. Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про Олексія Чернишова. У матеріалах справи він фігурує під кодовим ім'ям - "Че Гевара".
Як повідомлялося раніше, Тімур Міндіч - український бізнесмен і кінопродюсер, один із співвласників студії "Квартал 95". Він відомий у медіа- та ділових колах завдяки широким контактам та участі у численних бізнес-проєктах.
У відкритих джерелах його ім’я неодноразово пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським та представниками політичного оточення президента Володимира Зеленського.
У 2024-2025 роках журналістські розслідування почали згадувати ім'я Міндіча у контексті можливих корупційних схем, які повязані із використанням державних коштів у енергетичній сфері.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані НАБУ, САП, заяви "Енергоатому", Мін'юсту, президента України Володимира Зеленського, представників українського політикуму та інформація з власних джерел РБК-Україна.