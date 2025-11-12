UA

Хто потрапив під підозру у справі про корупції в "Енергоатомі": повний список

Фото: Герман Галущенко та Олексій Чернишов (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

НАБУ та САП провели масштабну операцію проти корупції в енергетичному секторі. Слідчі викрили схему "відкатів" у компанії "Енергоатом", провели десятки обшуків і вже оголосили перші підозри.

РБК-Україна розповідає про те, хто потрапив під підозру та фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі".

Операція "Мідас"

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом".

За даними слідства, підприємство перебувало під контролем організованої злочинної групи, члени якої вимагали у підрядників "відкати" в розмірі 10–15% від суми укладених контрактів.

Отримані незаконним шляхом кошти, за даними НАБУ, відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення "Енергоатому" від корупційних впливів є одним із ключових завдань держави.

Після цього наглядова рада компанії ініціювала позачергове засідання через корупційний скандал, а згодом прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Сьогодні стало відомо, що Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Хто фігурує у справі

Імена підозрюваних офіційно не розголошують, однак, за даними слідства, до справи причетні:

  • бізнесмен і співзасновник "Кварталу-95" Тимур Міндіч;
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;
  • четверо учасників так званого "бек-офісу з легалізації коштів" - Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Для конспірації фігуранти користувалися кодовими іменами: Міндіч - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Рьошик".

У матеріалах слідства йдеться, що Міндіч і Цукерман створили злочинну організацію для вимагання "відкатів" та легалізації незаконних коштів. До її діяльності, за словами прокурора, було залучено кількох осіб, зокрема через "довірливі зв’язки" та попередній досвід роботи в банківській сфері.

Крім того, слідство заявляє, що за сприяння міністра енергетики Германа Галущенка, який у справі фігурує під кодовим іменем - "Сігізмунд", до цієї схеми були залучені радник міністра Ігор Миронюк і виконавчий директор "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки Дмитро Басов.

Ба бальше, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України. Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про Олексія Чернишова. У матеріалах справи він фігурує під кодовим ім'ям - "Че Гевара".

Як повідомлялося раніше, Тімур Міндіч - український бізнесмен і кінопродюсер, один із співвласників студії "Квартал 95". Він відомий у медіа- та ділових колах завдяки широким контактам та участі у численних бізнес-проєктах.

У відкритих джерелах його ім’я неодноразово пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським та представниками політичного оточення президента Володимира Зеленського.

У 2024-2025 роках журналістські розслідування почали згадувати ім'я Міндіча у контексті можливих корупційних схем, які повязані із використанням державних коштів у енергетичній сфері.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані НАБУ, САП, заяви "Енергоатому", Мін'юсту, президента України Володимира Зеленського, представників українського політикуму та інформація з власних джерел РБК-Україна.

