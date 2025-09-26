Хто покаже юнацький ЧС з футболу в Україні: повний розклад трансляцій

Україна на мундіалі

Україна відібралася на ЧС серед 20-річних вперше за шість років. "Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова тріумфували на мундіалі-2019. Турнір 2021 року відмінили через пандемію коронавірусу, а на ЧС-2023 наші не пробилися.

На турнірі в Чилі "синьо-жовті" в груповому раунді зіграють в квартеті B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.

Розклад матчів збірної України

27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея

30 вересня, 23:00. Україна – Панама

3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай

На цьому рівні учасники мундіалю змагатимуться в шести квартетах. Потім по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

Хто покаже ЧС в Україні

Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".

Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плей-офф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.

Розклад трансляцій чемпіонату світу U-20 з футболу: