Хто покаже юнацький ЧС з футболу в Україні: повний розклад трансляцій

27 вересня в Чилі стартує чемпіонат світу з футболу за участю юнацьких збірних U-20. Серед 24-х учасників мундіалю буде й збірна України.
Де дивитися матчі турніру та повний графік трансляцій – підкаже РБК-Україна.
Україна відібралася на ЧС серед 20-річних вперше за шість років. "Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова тріумфували на мундіалі-2019. Турнір 2021 року відмінили через пандемію коронавірусу, а на ЧС-2023 наші не пробилися.
На турнірі в Чилі "синьо-жовті" в груповому раунді зіграють в квартеті B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.
Розклад матчів збірної України
На цьому рівні учасники мундіалю змагатимуться в шести квартетах. Потім по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.
Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".
Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плей-офф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".
Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.
Розклад трансляцій чемпіонату світу U-20 з футболу:
