Кто покажет юношеский ЧМ по футболу в Украине: полное расписание трансляций

Фото: Юношеская сборная Украины стартует на ЧМ уже завтра (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

27 сентября в Чили стартует чемпионат мира по футболу с участием юношеских сборных U-20. Среди 24-х участников мундиаля будет и сборная Украины.

Где смотреть матчи турнира и полный график трансляций - подскажет РБК-Украина.

Украина на мундиале

Украина отобралась на ЧМ среди 20-летних впервые за шесть лет. "Сине-желтые" под руководством Александра Петракова триумфовали на мундиале-2019. Турнир 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса, а на ЧМ-2023 наши не пробились.

На турнире в Чили "сине-желтые" в групповом раунде сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.

Расписание матчей сборной Украины

  • 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
  • 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
  • 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай

На этом уровне участники мундиаля будут соревноваться в шести квартетах. Затем по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.

Кто покажет ЧМ в Украине

Официальным транслятором юношеского чемпионата мира-2025 в Украине является "Суспільне Спорт".

Оно будет транслировать поединки сборной Украины и часть других матчей групповой стадии и первого раунда плей-офф на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".

Начиная с четвертьфинала, платформы "Суспільне Спорт" покажут все поединки турнира.

Расписание трансляций чемпионата мира U-20 по футболу:

  • Суббота, 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
  • Воскресенье, 28 сентября, 20:00. Панама - Парагвай
  • Воскресенье, 28 сентября, 23:00. Испания - Марокко
  • Понедельник, 29 сентября, 20:00. Бразилия - Мексика
  • Понедельник, 29 сентября, 23:00. Норвегия - Нигерия
  • Вторник, 30 сентября, 20:00. Колумбия - Саудовская Аравия
  • Вторник, 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
  • Среда, 1 октября, 20:00. Южная Корея - Парагвай
  • Среда, 1 октября, 23:00. Италия - Куба
  • Четверг, 2 октября, 20:00. Бразилия - Марокко
  • Четверг, 2 октября, 23:00. Норвегия - Колумбия
  • Пятница, 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай
  • Суббота, 4 октября, 20:00. Новая Зеландия - Япония
  • Суббота, 4 октября, 23:00. Испания - Бразилия
  • Воскресенье, 5 октября, 20:00. Аргентина - Италия
  • Воскресенье, 5 октября, 23:00. США - Южная Африка
  • Понедельник, 6 октября, 20:00. Нигерия - Колумбия
  • Вторник, 7 октября, 23:00. 1/8 финала, матч №1
  • Среда, 8 октября, 19:30. 1/8 финала, матч №2
  • Среда, 8 октября, 22:30. 1/8 финала, матч №3
  • Четверг, 9 октября, 19:30. 1/8 финала, матч №5
  • Четверг, 9 октября, 22:30. 1/8 финала, матч №7
  • Пятница, 10 октября, 20:00. 1/8 финала, матч №8
  • Суббота, 11 октября, 23:00. 1/4 финала, матч №1
  • Воскресенье, 12 октября, 20:00. 1/4 финала, матч №2
  • Воскресенье, 12 октября, 23:00. 1/4 финала, матч №3
  • Понедельник, 13 октября, 20:00. 1/4 финала, матч №4
  • Среда, 15 октября, 23:00. 1/2 финала, матч №1
  • Четверг, 16 октября, 02:00. 1/2 финала, матч №2
  • Суббота, 18 октября, 22:00. Матч за 3-е место
  • Понедельник, 20 октября, 02:00. Финал

Ранее мы сообщали, что Украина в большинстве проиграла спарринг перед стартом на юношеском ЧМ.

Также читайте, кто попал в окончательную заявку "сине-желтых" на мундиаль.

