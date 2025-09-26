Кто покажет юношеский ЧМ по футболу в Украине: полное расписание трансляций

27 сентября в Чили стартует чемпионат мира по футболу с участием юношеских сборных U-20. Среди 24-х участников мундиаля будет и сборная Украины.
Где смотреть матчи турнира и полный график трансляций - подскажет РБК-Украина.
Украина отобралась на ЧМ среди 20-летних впервые за шесть лет. "Сине-желтые" под руководством Александра Петракова триумфовали на мундиале-2019. Турнир 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса, а на ЧМ-2023 наши не пробились.
На турнире в Чили "сине-желтые" в групповом раунде сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.
Расписание матчей сборной Украины
На этом уровне участники мундиаля будут соревноваться в шести квартетах. Затем по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.
Официальным транслятором юношеского чемпионата мира-2025 в Украине является "Суспільне Спорт".
Оно будет транслировать поединки сборной Украины и часть других матчей групповой стадии и первого раунда плей-офф на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".
Начиная с четвертьфинала, платформы "Суспільне Спорт" покажут все поединки турнира.
Расписание трансляций чемпионата мира U-20 по футболу:
