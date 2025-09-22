Провальна репетиція. Україна в більшості програла спаринг перед стартом на юнацькому ЧС

Юнацька збірна України U-20 провела останній спаринг перед чемпіонатом світу, який 27 вересня стартує в Чилі. "Синьо-жовті" зіграли проти однолітків з Австралії, які також виступатимуть на мундіалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу .

Товариський матч

Україна U-20 – Австралія U-20 – 2:3

Голи України: Дігтярь, 61, Кревсун, 72

Як пройшла гра

Спаринг вийшов результативним. У першому таймі австралійці забили двічі – на 18-й та 36-й хвилинах.

Українці відігрались після перерви: Кирило Дігтярь з "Металіста" скоротив відставання, а Данило Кревсун з німецької "Боруссії" Д зрівняв рахунок. Останній гол "синьо-жовті" забили, граючи у більшості – на 70-й хвилині суддя вилучив голкіпера австралійців.

Підопічні Дмитра Михайленка кинулись уперед здобувати перемогу, але самі примудрились пропустити вирішальний м'яч на 90+2 хвилині.

Коли та з ким Україна зіграє на ЧС

Це був останній спаринг збірної України перед офіційним стартом на чемпіонаті світу. Там у груповому раунді "синьо-жовті" зіграють в квартеті B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.

Розклад матчів збірної України

27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея

30 вересня, 23:00. Україна – Панама

3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай

Всього участь у форумі візьмуть 24 команди. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

Клуби заблокували лідерів

Наша команда виступатиме на мундіалі не в оптимальному складі. Участь деяких футболістів заблокували їхні клуби.

Зокрема німецький "Нюрнберг" не відпустив форварда Артема Степанова, італійський "Емполі" – нападника Богдана Попова, а угорська "Кішварда" – голкіпера Іллю Поповича.

Їхній приклад наслідували й українські клуби. Так львівські "Карпати" не відпустили голкіпера Назара Домчака, луганська "Зоря" – півзахисників Романа Саленка й Андрія Маткевича та нападника Ігоря Горбача. а київське "Динамо" – центрбека Тараса Михавка.

До остаточної заявки потрапив 21 футболіст з 18-ти клубів. 9 з них – легіонери.