Без лідерів, але з сином Шевченка: збірна України U-20 оголосила склад на чемпіонат світу

Середа 17 вересня 2025 12:30
Без лідерів, але з сином Шевченка: збірна України U-20 оголосила склад на чемпіонат світу Фото: Збірна України U-20 вирушає на ЧС (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які візьмуть участь у ЧС-2025, що відбудеться в Чилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.

Клуби заблокували лідерів

На світовому форумі, матчі якого пройдуть з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі, "синьо-жовті" виступатимуть не в оптимальному складі. Участь деяких футболістів заблокували їхні клуби.

Зокрема німецький "Нюрнберг" не відпустив форварда Артема Степанова, італійський "Емполі" – нападника Богдана Попова, а угорська "Кішварда" – голкіпера Іллю Поповича.

Їхній приклад наслідували й українські клуби. Так львівські "Карпати" не відпустили голкіпера Назара Домчака, луганська "Зоря" – півзахисників Романа Саленка й Андрія Маткевича та нападника Ігоря Горбача. а київське "Динамо" – центрбека Тараса Михавка.

Хто у заявці

До підсумкової заявки потрапив 21 футболіст з 18-ти клубів. 9 з них – легіонери.

Заявка збірної України U-20 на ЧС

Воротарі: Станіслав Ванівський ("Сталь" Жешув, Польща), Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Маркіян Бакус (ЛНЗ).

Захисники: Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва – "Металіст"), Микола Киричок ("Карпати"), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія), Максим Мельниченко ("Полісся"), Максим Деркач ("Тукумc 2000", Латвія), Олексій Гусєв ("Кудрівка").

Півзахисники: Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Борусія" Д, Німеччина), Артур Шах ("Карпати" Львів), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Матвій Панченко ("Металіст 1925"), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія), Віталій Катрич ("Інгулець"), Ярослав Караман ("Полісся").

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо"), Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

Україна на ЧС-2025: з ким і коли зіграє

У середу, 17 вересня, наша команда візьме курс на Південну Америку. Уже в Чилі, в ніч із 21-го на 22 вересня (початок – 0:00 за Києвом) синьо-жовті проведуть контрольний матч з іншим учасником форуму – Австралією.

У груповому раунді ЧС "синьо-жовті" зіграють в групі B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.

Розклад матчів збірної України

  • 27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея
  • 30 вересня, 23:00. Україна – Панама
  • 3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай

Всього участь у форумі візьмуть 24 команди. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

Раніше ми писали, що Дмитро Михайленко зробив сміливу заяву перед ЧС U-20.

Також читайте, хто такий Олексій Кащук, який поховав "Бенфіку" в ЛЧ.

