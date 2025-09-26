Хто покаже юнацький ЧС з футболу в Україні: повний розклад трансляцій
27 вересня в Чилі стартує чемпіонат світу з футболу за участю юнацьких збірних U-20. Серед 24-х учасників мундіалю буде й збірна України.
Де дивитися матчі турніру та повний графік трансляцій – підкаже РБК-Україна.
Україна на мундіалі
Україна відібралася на ЧС серед 20-річних вперше за шість років. "Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова тріумфували на мундіалі-2019. Турнір 2021 року відмінили через пандемію коронавірусу, а на ЧС-2023 наші не пробилися.
На турнірі в Чилі "синьо-жовті" в груповому раунді зіграють в квартеті B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.
Розклад матчів збірної України
- 27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея
- 30 вересня, 23:00. Україна – Панама
- 3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай
На цьому рівні учасники мундіалю змагатимуться в шести квартетах. Потім по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.
Хто покаже ЧС в Україні
Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".
Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плей-офф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".
Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.
Розклад трансляцій чемпіонату світу U-20 з футболу:
- Субота, 27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея
- Неділя, 28 вересня, 20:00. Панама – Парагвай
- Неділя, 28 вересня, 23:00. Іспанія – Марокко
- Понеділок, 29 вересня, 20:00. Бразилія – Мексика
- Понеділок, 29 вересня, 23:00. Норвегія – Нігерія
- Вівторок, 30 вересня, 20:00. Колумбія – Саудівська Аравія
- Вівторок, 30 вересня, 23:00. Україна – Панама
- Середа, 1 жовтня, 20:00. Південна Корея – Парагвай
- Середа, 1 жовтня, 23:00. Італія – Куба
- Четвер, 2 жовтня, 20:00. Бразилія – Марокко
- Четвер, 2 жовтня, 23:00. Норвегія – Колумбія
- П'ятниця, 3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай
- Субота, 4 жовтня, 20:00. Нова Зеландія – Японія
- Субота, 4 жовтня, 23:00. Іспанія – Бразилія
- Неділя, 5 жовтня, 20:00. Аргентина – Італія
- Неділя, 5 жовтня, 23:00. США – Південна Африка
- Понеділок, 6 жовтня, 20:00. Нігерія – Колумбія
- Вівторок, 7 жовтня, 23:00. 1/8 фіналу, матч №1
- Середа, 8 жовтня, 19:30. 1/8 фіналу, матч №2
- Середа, 8 жовтня, 22:30. 1/8 фіналу, матч №3
- Четвер, 9 жовтня, 19:30. 1/8 фіналу, матч №5
- Четвер, 9 жовтня, 22:30. 1/8 фіналу, матч №7
- П'ятниця, 10 жовтня, 20:00. 1/8 фіналу, матч №8
- Субота 11 жовтня, 23:00. 1/4 фіналу, матч №1
- Неділя, 12 жовтня, 20:00. 1/4 фіналу, матч №2
- Неділя, 12 жовтня, 23:00. 1/4 фіналу, матч №3
- Понеділок, 13 жовтня, 20:00. 1/4 фіналу, матч №4
- Середа, 15 жовтня, 23:00. 1/2 фіналу, матч №1
- Четвер, 16 жовтня, 02:00. 1/2 фіналу, матч №2
- Субота, 18 жовтня, 22:00. Матч за 3-тє місце
- Понеділок, 20 жовтня, 02:00. Фінал
