Хто покаже юнацький ЧС з футболу в Україні: повний розклад трансляцій

П'ятниця 26 вересня 2025 19:05
Хто покаже юнацький ЧС з футболу в Україні: повний розклад трансляцій Фото: Юнацька збірна України стартує на ЧС вже завтра (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

27 вересня в Чилі стартує чемпіонат світу з футболу за участю юнацьких збірних U-20. Серед 24-х учасників мундіалю буде й збірна України.

Де дивитися матчі турніру та повний графік трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Україна на мундіалі

Україна відібралася на ЧС серед 20-річних вперше за шість років. "Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова тріумфували на мундіалі-2019. Турнір 2021 року відмінили через пандемію коронавірусу, а на ЧС-2023 наші не пробилися.

На турнірі в Чилі "синьо-жовті" в груповому раунді зіграють в квартеті B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.

Розклад матчів збірної України

  • 27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея
  • 30 вересня, 23:00. Україна – Панама
  • 3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай

На цьому рівні учасники мундіалю змагатимуться в шести квартетах. Потім по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

Хто покаже ЧС в Україні

Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".

Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плей-офф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.

Розклад трансляцій чемпіонату світу U-20 з футболу:

  • Субота, 27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея
  • Неділя, 28 вересня, 20:00. Панама – Парагвай
  • Неділя, 28 вересня, 23:00. Іспанія – Марокко
  • Понеділок, 29 вересня, 20:00. Бразилія – Мексика
  • Понеділок, 29 вересня, 23:00. Норвегія – Нігерія
  • Вівторок, 30 вересня, 20:00. Колумбія – Саудівська Аравія
  • Вівторок, 30 вересня, 23:00. Україна – Панама
  • Середа, 1 жовтня, 20:00. Південна Корея – Парагвай
  • Середа, 1 жовтня, 23:00. Італія – Куба
  • Четвер, 2 жовтня, 20:00. Бразилія – Марокко
  • Четвер, 2 жовтня, 23:00. Норвегія – Колумбія
  • П'ятниця, 3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай
  • Субота, 4 жовтня, 20:00. Нова Зеландія – Японія
  • Субота, 4 жовтня, 23:00. Іспанія – Бразилія
  • Неділя, 5 жовтня, 20:00. Аргентина – Італія
  • Неділя, 5 жовтня, 23:00. США – Південна Африка
  • Понеділок, 6 жовтня, 20:00. Нігерія – Колумбія
  • Вівторок, 7 жовтня, 23:00. 1/8 фіналу, матч №1
  • Середа, 8 жовтня, 19:30. 1/8 фіналу, матч №2
  • Середа, 8 жовтня, 22:30. 1/8 фіналу, матч №3
  • Четвер, 9 жовтня, 19:30. 1/8 фіналу, матч №5
  • Четвер, 9 жовтня, 22:30. 1/8 фіналу, матч №7
  • П'ятниця, 10 жовтня, 20:00. 1/8 фіналу, матч №8
  • Субота 11 жовтня, 23:00. 1/4 фіналу, матч №1
  • Неділя, 12 жовтня, 20:00. 1/4 фіналу, матч №2
  • Неділя, 12 жовтня, 23:00. 1/4 фіналу, матч №3
  • Понеділок, 13 жовтня, 20:00. 1/4 фіналу, матч №4
  • Середа, 15 жовтня, 23:00. 1/2 фіналу, матч №1
  • Четвер, 16 жовтня, 02:00. 1/2 фіналу, матч №2
  • Субота, 18 жовтня, 22:00. Матч за 3-тє місце
  • Понеділок, 20 жовтня, 02:00. Фінал

Раніше ми повідомляли, що Україна в більшості програла спаринг перед стартом на юнацькому ЧС.

Також читайте, хто потрапив до остаточної заявки "синьо-жовтих" на мундіаль.

