Кто покажет юношеский ЧМ по футболу в Украине: полное расписание трансляций
27 сентября в Чили стартует чемпионат мира по футболу с участием юношеских сборных U-20. Среди 24-х участников мундиаля будет и сборная Украины.
Где смотреть матчи турнира и полный график трансляций - подскажет РБК-Украина.
Украина на мундиале
Украина отобралась на ЧМ среди 20-летних впервые за шесть лет. "Сине-желтые" под руководством Александра Петракова триумфовали на мундиале-2019. Турнир 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса, а на ЧМ-2023 наши не пробились.
На турнире в Чили "сине-желтые" в групповом раунде сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.
Расписание матчей сборной Украины
- 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
- 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
- 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай
На этом уровне участники мундиаля будут соревноваться в шести квартетах. Затем по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.
Кто покажет ЧМ в Украине
Официальным транслятором юношеского чемпионата мира-2025 в Украине является "Суспільне Спорт".
Оно будет транслировать поединки сборной Украины и часть других матчей групповой стадии и первого раунда плей-офф на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".
Начиная с четвертьфинала, платформы "Суспільне Спорт" покажут все поединки турнира.
Расписание трансляций чемпионата мира U-20 по футболу:
- Суббота, 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
- Воскресенье, 28 сентября, 20:00. Панама - Парагвай
- Воскресенье, 28 сентября, 23:00. Испания - Марокко
- Понедельник, 29 сентября, 20:00. Бразилия - Мексика
- Понедельник, 29 сентября, 23:00. Норвегия - Нигерия
- Вторник, 30 сентября, 20:00. Колумбия - Саудовская Аравия
- Вторник, 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
- Среда, 1 октября, 20:00. Южная Корея - Парагвай
- Среда, 1 октября, 23:00. Италия - Куба
- Четверг, 2 октября, 20:00. Бразилия - Марокко
- Четверг, 2 октября, 23:00. Норвегия - Колумбия
- Пятница, 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай
- Суббота, 4 октября, 20:00. Новая Зеландия - Япония
- Суббота, 4 октября, 23:00. Испания - Бразилия
- Воскресенье, 5 октября, 20:00. Аргентина - Италия
- Воскресенье, 5 октября, 23:00. США - Южная Африка
- Понедельник, 6 октября, 20:00. Нигерия - Колумбия
- Вторник, 7 октября, 23:00. 1/8 финала, матч №1
- Среда, 8 октября, 19:30. 1/8 финала, матч №2
- Среда, 8 октября, 22:30. 1/8 финала, матч №3
- Четверг, 9 октября, 19:30. 1/8 финала, матч №5
- Четверг, 9 октября, 22:30. 1/8 финала, матч №7
- Пятница, 10 октября, 20:00. 1/8 финала, матч №8
- Суббота, 11 октября, 23:00. 1/4 финала, матч №1
- Воскресенье, 12 октября, 20:00. 1/4 финала, матч №2
- Воскресенье, 12 октября, 23:00. 1/4 финала, матч №3
- Понедельник, 13 октября, 20:00. 1/4 финала, матч №4
- Среда, 15 октября, 23:00. 1/2 финала, матч №1
- Четверг, 16 октября, 02:00. 1/2 финала, матч №2
- Суббота, 18 октября, 22:00. Матч за 3-е место
- Понедельник, 20 октября, 02:00. Финал
Ранее мы сообщали, что Украина в большинстве проиграла спарринг перед стартом на юношеском ЧМ.
Также читайте, кто попал в окончательную заявку "сине-желтых" на мундиаль.