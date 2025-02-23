Хто перемагає на виборах у Німеччині: прогнози і дані екзит-полів

Зазначимо, за офіційними даними, на дострокових виборах 2025 року зафіксовано рекордну явку - 83%.



Прогноз телекомпанії ARD.



Згідно з ним, блок "християнських демократів" ХДС/ХСС набирає 29% голосів і є явним переможцем виборів.



Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) трохи не дотягує до 20% і набирає 19,5%. Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца - 16%, партія "Зелені" - 13,5%.





Крім того, до Бундестагу можуть пройти "Ліві" з прогнозом 8,5%. Вільна демократична партія (ВДП), яка раніше входила до правлячої коаліції, набирає 4,9% і не долає прохідний бар'єр.

Як проходили вибори

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 08:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). Майже 60 млн виборців обирали 630 членів нижньої палати парламенту, відомої як Бундестаг. О 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) голосування завершилося.

Процес не обійшовся без інцидентів. Наприклад, на дільницях у Котбусі (земля Бранденбург) зранку були проблеми з електрикою, також вийшли з ладу системи опалення. Повідомлялося, що не працювали чотири з близько 50 дільниць.

Які були рейтинги у партій

Хоча опитування показували, що консервативний блок "християнських демократів" (ХДС/ХСС) набере найбільше голосів, було малоймовірно, що вони або хтось із суперників одразу отримає більшість.

Це означає, що двом або більше партіям, найімовірніше, доведеться створювати коаліцію. А цей процес може зайняти тижні або місяці коаліційних переговорів.

Згідно з опитуванням ZDF-Politbarometer, після чотирьох років в опозиції блок Мерца має великі шанси повернутися до влади (після найгіршого результату в історії на виборах 2021 року і відходу Ангели Меркель). Рейтинг ХДС/ХСС оцінювався на рівні 30%.

Далі йшли праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" Аліси Вайдель із 20%, Соціал-демократична партія Олафа Шольца - 20%, а також "Зелені" - 14%. На межі проходження до Бундестагу були "Ліві", "Союз Сари Вагенкнехт" і Вільна демократична партія.

Хто стане канцлером

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.

Як варіант, велика коаліція з соціал-демократами нинішнього канцлера Шольца. Однак, за передвиборчими розрахунками мандатів, може не вистачити і доведеться залучати третю партію. Шанси партії АдН (називають проросійською силою) на входження до нового уряду вважаються мізерними через праву ідеологію.

Детальніше про передвиборчі розклади читайте в матеріалі "Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині та чого чекати Україні".