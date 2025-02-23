У Німеччині стартували вибори до Бундестагу: хто фаворит перегонів
Сьогодні в Німеччині відбуваються вибори, які визначать політичне майбутнє країни. Голосування триватиме до 18:00 (по Києву), після чого почнеться підрахунок голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais та Politico.
Сьогодні в Німеччині проходять загальні вибори, які визначать майбутній політичний напрямок країни. Громадяни голосують за представників до Бундестагу (Федерального парламенту), а також за нового федерального канцлера.
Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 18:00 (по Києву). Одразу після їх закриття очікуються перші дані екзит-полів, які дадуть попереднє уявлення про результати голосування.
Причиною проведення позачергових виборів став розпад правлячої коаліції, що складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелені" (Die Grünen) і Вільної демократичної партії (ВДП). Розбіжності між союзниками, а також погіршення економічної ситуації призвели до розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.
Вибори важливі не тільки з погляду формування нового керівництва Німеччини, а й для визначення курсу країни в ключових сферах, таких як економіка, міграційна політика та її роль у Європейському Союзі.
Правоцентристський блок під керівництвом Фрідріха Мерца впевнено лідирує в опитуваннях, набираючи 28-32% підтримки. Мерц залишається головним претендентом на посаду канцлера замість Олафа Шольца.
Останні дані опитувань
У виборах беруть участь 29 партій, однак основне суперництво розгортається між такими політичними силами:
- Християнсько-демократичний союз (ХДС) - лідер Фрідріх Мерц. Правоцентристська партія, яка є фаворитом передвиборчих перегонів.
- Альтернатива для Німеччини (АдН) - лідерка Еліс Вайдель. Націоналістична, антиіммігрантська партія, яка отримує значну підтримку, особливо у східних регіонах країни.
- Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - лідер Олаф Шольц, чинний федеральний канцлер, який намагається переобратися на новий термін.
Згідно з останніми опитуваннями Politico, правоцентристський блок ХДС/ХСС очолює передвиборчі перегони з підтримкою близько 30% виборців. Альтернатива для Німеччини посідає друге місце з 20%, а СДПН набирає 16%, що може стати найгіршим результатом партії за всю післявоєнну історію країни.
Нагадаємо, що лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц має високі шанси стати наступним канцлером Німеччини. Напередодні виборів до Бундестагу, що проходять сьогодні, 23 лютого, його партія очолила рейтинги.
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