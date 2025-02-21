У Німеччині знайшли нові факти втручання Росії у вибори на користь АдН
У Німеччині виявили нові факти втручання Росії у вибори на користь ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". В інтернеті з'явилося кілька фейкових відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу журналістів-росзідувачів Correctiv.
Як повідомляється, за кілька днів до федеральних виборів у соцмережах поширюються відео, на яких нібито зображені бюлетені з Лейпцига, на яких відсутня партія "Альтернатива для Німеччини".
В Лейпцигу назвали документи "фальшивими". У місті було видано 140 000 бюлетенів, і не було повідомлень від громадськості про помилки. Крім того, всі виборчі документи були надруковані однією партією.
Відмічається, що на факт підробки вказує і те, що папірці з відео починаються з цифри "2", а цифра "1", де за алфавітом має бути розташована "Альтернатива для Німеччини", прибрана.
Correctiv відмічає, що невідомо, хто стоїть за відео. Однак кілька облікових записів, які поширювали фейкові відео, раніше публікували контент російської пропагандистської групи Storm-1516.
Нагадаємо, що в кінці року уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска в спробі втрутитися у виборчу кампанію в країні. Причиною стала неодноразова підтримка мільярдером ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
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