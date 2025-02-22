Шольц вірить, що збереже посаду канцлера після виборів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить, що зможе зберегти свою посаду після виборів до Бундестагу. Вони відбудуться вже у неділю, 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца, якого цитує Tagesschau.

Олаф Шольц є лідером Соціал-демократичної партії. Він балотується від округу в Потсдамі, де також висувається глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка є представницею Партії зелених. Під час візиту до Потсдаму у суботу, 22 лютого, Шольц заявив, що "знову зможе перемогти".

"Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі - так само, як і минулого разу", - сказав він.

За словами Шольца, велика кількість виборців ще не визначилися, кого голосувати.

"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", - вважає політик.

Шольц упевнений, що багато німців вирішить віддати обидва голоси за Соціал-демократичну партію, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".