ua en ru
Сб, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Шольц вірить, що збереже посаду канцлера після виборів

Берлін, Субота 22 лютого 2025 17:33
UA EN RU
Шольц вірить, що збереже посаду канцлера після виборів Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить, що зможе зберегти свою посаду після виборів до Бундестагу. Вони відбудуться вже у неділю, 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца, якого цитує Tagesschau.

Олаф Шольц є лідером Соціал-демократичної партії. Він балотується від округу в Потсдамі, де також висувається глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка є представницею Партії зелених. Під час візиту до Потсдаму у суботу, 22 лютого, Шольц заявив, що "знову зможе перемогти".

"Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі - так само, як і минулого разу", - сказав він.

За словами Шольца, велика кількість виборців ще не визначилися, кого голосувати.

"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", - вважає політик.

Шольц упевнений, що багато німців вирішить віддати обидва голоси за Соціал-демократичну партію, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".

Вибори у Німеччині

Як відомо, цієї неділі, 23 лютого, у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. За даними соцопитувань, "християнські демократи" (ХДС/ХСС) можуть отримати найбільше мандатів. Очікується, що вони отримають 30% голосів виборів.

На другому місці рейтингів - праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" з 20%. Соціал-демократична партія та "Зелені" мають по 16% та 14% відповідно.

Якщо результати виборів будуть такими ж, як попередні опитування, то крісло канцлера може отримати лідер "християнських демократів" Фрідріх Мерц.

Що відомо про Мерца і що він говорив про Україну - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні