Кто побеждает на выборах в Германии: прогнозы и данные экзит-полов

Отметим, по официальным данным, на досрочных выборах 2025 года зафиксирована рекордная явка - 83%.

Прогноз телекомпании ARD.

Согласно нему, блок "христианских демократов" ХДС/ХСС набирает 29% голосов и является явным победителем выборов.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) немного не дотягивает до 20% и набирает 19,5%. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца - 16%, партия "Зеленые" - 13,5%.

Кроме того, в Бундестаг могут пройти "Левые" с прогнозом 8,5%. Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее входила в правящую коалицию, набирает 4,9% и не преодолевает проходной барьер.

Прогноз Forschungsgruppe Wahlen, ZDF

ХДС/ХСС во главе с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем набирает 28,5 %.

За ним следуют АдГ с 20%, СДПГ показывает худший результат в своей истории - 16,5%, "Зеленые" - 12%.

"Левые" набирают 5% процентов, наверстав упущенное в последние недели. СвДП и "Союз Сары Вагенкнехт" с 5% на грани прохождения в Бундестаг.

Как проходили выборы

Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00 по местному времени (09:00 по Киеву). Почти 60 млн избирателей выбирали 630 членов нижней палаты парламента, известной как Бундестаг. В 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву) голосование завершилось.

Процесс не обошелся без инцидентов. Например, на участках в Котбусе (земля Бранденбург) с утра были проблемы с электричеством, также вышли из строя системы отопления. Сообщалось, что не работали четыре из порядка 50 участков.

Какие были рейтинги у партий

Хотя опросы показывали, что консервативный блок "христианских демократов" (ХДС/ХСС) наберет больше всего голосов, было маловероятно, что они или кто-то из соперников сразу получит большинство.

Это означает, что двум или более партиям, скорее всего, придется создавать коалицию. А этот процесс может занять недели или месяцы коалиционных переговоров.

Согласно опросу ZDF-Politbarometer, после четырех лет в оппозиции блок Мерца имеет большие шансы вернуться к власти (после худшего результата в истории на выборах 2021 года и ухода Ангелы Меркель). Рейтинг ХДС/ХСС оценивался на уровне 30%.

Далее шли праворадикальная "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель с 20%, Социал-демократическая партия Олафа Шольца - 20%, а также "Зеленые" - 14%. На грани прохождения в Бундестаг были "Левые", "Союз Сары Вагенкнехт" и Свободная демократическая партия.

Кто станет канцлером

Победа христианских демократов фактически гарантирует должность канцлера Фридриху Мерцу. Но для этого еще предстоит сформировать коалицию и пока неясно, кто станет партнерами ХДС/ХСС.

Как вариант, большая коалиция с социал-демократами нынешнего канцлера Шольца. Однако, по предвыборным расчетам, мандатов может не хватить и придется привлекать третью партию. Шансы партии АдГ (называют пророссийской силой) на вхождение в новое правительство считаются мизерными из-за правой идеологии.

Подробнее о предвыборных раскладах читайте в материале "Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине".