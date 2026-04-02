Хто отримає виплату в 1500 грн: повний список категорій

У квітні українці зможуть отримати додаткову адресну одноразову допомогу від держави у розмірі 1500 гривень. Але на виплати зможуть розраховувати тільки деякі категорії громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Зазначається, що Кабінет міністрів України прийняв постанову № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення". З 1 квітня 2026 року додаткові виплати отримають особи, які вже мають призначену пенсію, або соціальні виплати.
Проте є кілька умов. Перша з них - для отримання виплати загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками та підвищеннями не повинен перевищувати 25950 гривень. Друга умова - лише деякі категорії матимуть право на ці виплати, зокрема:
"Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії", - додали в ПФУ.
Щодо отримувачів державних соцвиплат, деякі категорії також зможуть отримати
Крім того, одноразову допомогу отримають і громадяни, які користуються державними соціальними виплатами, зокрема:
"Виплата допомоги відбудеться у квітні 2026 року автоматично - звертатися додатково не потрібно. Важливо: якщо людина має право на отримання цієї доплати за кількома підставами, кошти будуть виплачені лише за однією з них", - зазначили в ПФУ.
Нагадаємо, що до цього прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підтвердила, що виплати додаткових 1500 гривень - як цільової підтримки для пенсіонерів і вразливих категорій населення в Україні - стартують з 1 квітня 2026 року.
А міністр соцполітики Денис Улютін запевнив, що виплати разової цільової підтримки укранцям у розмірі 1500 гривень почнуться вже з 7 квітня. Зокрема, це стосується доплат пенсіонерам.
Зазначимо, раніше ПФУ відзвітував про початок фінансування виплат за квітень. Починаючи з 1 квітня, на оплату лікарняних було спрямовано перші 95,6 млн грн. Фінансування безпосередньо пенсій за квітень планується розпочати з 2 квітня. Також з 1 квітня Пенсійний фонд України автоматично перерахує пенсії.
Зазначимо, що і з 1 березня 2026 року в багатьох пенсіонерів збільшився розмір виплат унаслідок проведеної індексації. Підвищення охопило більшість отримувачів, включаючи страхові та спецпенсії, пенсії по інвалідності (в т. ч. для чорнобильців) та пенсії військових.