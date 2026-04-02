Кто получит выплату в 1500 грн: полный список категорий

В апреле украинцы смогут получить дополнительную адресную единовременную помощь от государства в размере 1500 гривен. Но на выплаты смогут рассчитывать только некоторые категории граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Отмечается, что Кабинет министров Украины принял постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения". С 1 апреля 2026 года дополнительные выплаты получат лица, которые уже имеют назначенную пенсию, или социальные выплаты.
Однако есть несколько условий. Первое из них - для получения выплаты общий размер пенсии вместе со всеми надбавками и повышениями не должен превышать 25950 гривен. Второе условие - только некоторые категории будут иметь право на эти выплаты, в частности:
"В то же время лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии", - добавили в ПФУ.
Кроме того, единовременное пособие получат и граждане, которые пользуются государственными социальными выплатами, в частности:
Кроме того, единовременное пособие получат и граждане, которые пользуются государственными социальными выплатами, в частности:
"Выплата помощи произойдет в апреле 2026 года автоматически - обращаться дополнительно не нужно. Важно: если человек имеет право на получение этой доплаты по нескольким основаниям, средства будут выплачены только по одному из них", - отметили в ПФУ.
Напомним, что до этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что выплаты дополнительных 1500 гривен - как целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения в Украине - стартуют с 1 апреля 2026 года.
А министр соцполитики Денис Улютин заверил, что выплаты разовой целевой поддержки украинцам в размере 1500 гривен начнутся уже с 7 апреля. В частности, это касается доплат пенсионерам.
Отметим, ранее ПФУ отчитался о начале финансирования выплат за апрель. Начиная с 1 апреля, на оплату больничных было направлено первые 95,6 млн грн. Финансирование непосредственно пенсий за апрель планируется начать со 2 апреля. Также с 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает пенсии.
Отметим, что и с 1 марта 2026 года у многих пенсионеров увеличился размер выплат в результате проведенной индексации. Повышение охватило большинство получателей, включая страховые и спецпенсии, пенсии по инвалидности (в т. ч. для чернобыльцев) и пенсии военных.