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Хто може остаточно схилити Трампа на бік України: пояснення дипломата

15:02 28.08.2026 Пт
2 хв
Позитивні зрушення вже відбуваються
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп зрештою почав усвідомлювати, що Україна перемагає Росію на полі бою та поза його межами. Однак є ще одна приємна новина.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів американський дипломат та підприємець Грегорі Слейтон.

"Я думаю, Трамп нарешті починає розуміти, що Україна справді починає перемагати. Не повністю, бо, звісно, Росія має набагато більшу армію і є набагато більшою країною. Але Україна показала неймовірні результати", - наголосив Слейтон.

На цьому тлі він нагадав про неочікуваний візит до України Лори Лумер - американської блогерки-мільйонерки та улюблениці президента США.

Дипломат звернув увагу на те, що вона тривалий час була затятою апологеткою російського диктатора Володимира Путіна та всіляко його підтримувала.

Однак нещодавно Лумер різко змінила своє ставлення до РФ та зрештою усвідомила, що її обдурила прокремлівська пропаганда.

"Що ж, це правда - так і було. Як і у випадку з Такером Карлсоном та багатьма іншими, хто поширював цей наратив. Але дедалі більше таких людей починають розуміти, що те, у що вони вірили раніше, було лише пропагандою і не відповідало дійсності", - зауважив Слейтон.

На переконання дипломата, для України це дуже вигідний розвиток подій, адже Трамп дослухається до людей, які його оточують, та може формувати свою позицію під їхнім впливом.

"Тож я сподіваюся, що дедалі більше людей будуть говорити йому (Трампу - ред.) правду про те, що Україна - це лояльний і надійний партнер, якого ми маємо захищати", - підсумував Слейтон.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампВійна Росії проти України