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Росія хоче "по-пацанськи" вирішити з Трампом питання України, - Лавров

13:44 28.08.2026 Пт
2 хв
Поки цей підхід не спрацьовує
aimg Юлія Капітонова
Росія хоче "по-пацанськи" вирішити з Трампом питання України, - Лавров Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Команда російського диктатора Володимира Путіна має власний підхід до президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни РФ проти України.

З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

За словами російського дипломата, Кремль нібито дотримується у дипломатії своєрідної тактики та намагається вирішувати проблеми "по-пацанськи".

Лавров зізнався, що такий підхід був застосований і під час діалогу з американським лідером Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України.

"Ми звикли справи робити, можна сказати, по-благородному, можна сказати, по-пацанськи, що, по суті, одне й те саме", - стверджує глава МЗС РФ.

Як пояснив Лавров, саме з таким настроєм Путін вирушив рік тому на зустріч із Трампом в Анкориджі. Глава Кремля нібито розраховував підписати відповідну угоду.

Російський дипломат знову повторив, що під час переговорів глава Кремля "повністю" погодився з пропозиціями Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Ми вдарили по руках", - запевняє Лавров.

Однак, за словами глави МЗС РФ, представники ЄС та український лідер Володимир Зеленський втрутилися в процес і нібито "поховали" домовленості, досягнуті в Анкориджі.

На цьому тлі, мовляв, позиція Білого дому різко змінилася, а глава американської дипломатії Марко Рубіо закликав шукати "нові підходи".

Що цікаво, Лавров все-таки не заперечує, що після переговорів із Путіним Трамп назвав складним питання передачі Росії всієї території Донбасу.

До речі, раніше у Держдумі РФ розкрили, як хочуть змусити Україну капітулювати.

Окрім того, Лавров зізнався, що скаржився Ватикану на українців, однак бажаної реакції не отримав.

Також ми писали, що Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви з конкретними завданнями, зокрема й щодо України.

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