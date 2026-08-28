Трамп не змусить Україну укласти невигідний мир: бліц з американським експертом Слейтоном

Майбутні вибори до Конгресу США та бізнес-підхід Трампа до військової допомоги знову змушують Київ хвилюватися за стабільність підтримки з боку Вашингтона. Особливо на тлі постійних суперечливих заяв президента США та активності прокремлівського лобі в Америці.

Чому Трамп не зможе нав'язати Україні невигідний мир та як працює російська пропаганда в США, – в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів американський дипломат та підприємець Грегорі Слейтон .

Головне: Підтримка США : більшість американців не підтримують транзакційний підхід Трампа до допомоги та сприймають Україну як демократію.

: більшість американців не підтримують транзакційний підхід Трампа до допомоги та сприймають Україну як демократію. Відносини з РФ : поступливість Трампа щодо Путіна є непродуктивною політикою, яка любіює оточення екс-президента.

: поступливість Трампа щодо Путіна є непродуктивною політикою, яка любіює оточення екс-президента. Вибори до Конгресу : через низькі рейтинги Трамп шукає перемог, але система стримувань і противаг не дозволить йому примусити Україну до миру.

: через низькі рейтинги Трамп шукає перемог, але система стримувань і противаг не дозволить йому примусити Україну до миру. Що важливо для посла в США: новий посол України у США, хто б ним не став, має бути активним у медіа (CNN, Fox News), щоб розбивати російську дезінформацію.

Грегорі Слейтон – людина, яка бачить американську політику одразу через дві оптики: дипломатичну та бізнесову. Свого часу він очолював дипломатичну місію США на Бермудах за призначенням Джорджа Буша-молодшого, ставши єдиним республіканським дипломатом, чиї повноваження двічі продовжувала демократична адміністрація Барака Обами.

Водночас його бекграунд венчурного інвестора з Силіконової долини дозволяє зрозуміти логіку Дональда Трампа, який оперує категоріями прагматизму, угод та ризиків.

У розмові з РБК-Україна, яка відбувалась в кулуарах цьогорічного Молитовного сніданку, він розмірковує: чи справді меркантильна політика Білого дому є ефективною і чому поступливість щодо Кремля приносить Вашингтону більше проблем, ніж вигод.

– Ви відвідуєте Україну в той час, коли Росія посилила свої атаки. У липні ми стали свідками найбільшої кількості жертв серед цивільного населення в Україні. Що ця реальність означає для вас особисто?

– Дуже дякую за це запитання. По-перше, якщо говорити про людей, які опинилися під прицілом… Насправді я одружений з жінкою, батько якої – українець. Тож, так би мовити, моя родина – українська.

Жахливі атаки з боку росіян тривають, і я радий бачити, як українці дають відсіч, борються за свободу, за свою незалежність, за свої родини та за своє майбутнє. І саме тому я можу вам сказати, що американський народ – а я сам є американцем – не залишить Україну. Цього не станеться.

– За часів адміністрації Трампа ми стали свідками переходу до транзакційного підходу за принципом "ти мені – я тобі", коли зброю надають Україні виключно за гроші. Чи поділяє цей підхід американське суспільство, особливо його консервативна частина, та істеблішмент?

– Звісно, американське суспільство в цілому його не поділяє. Можливо, є невелика частина населення, яка вважає Дональда Трампа другим пришестям Ісуса Христа, хоча це не так, правда? І, можливо, вони це вважають за добре.

Але ні, американський президент не повинен керуватися транзакційним підходом. Він повинен працювати в інтересах усіх американців і всіх добросовісних людей у цьому світі. Зрозумійте мене правильно: я республіканець. Я консервативний республіканець, але ні, транзакційна політика – це просто не працює.

– Для України головним пріоритетом є перехоплювачі "Patriot". І Трамп спочатку оголосив, що надасть ліцензію на їх виробництво в Україні, а потім відкликав свою заяву. На вашу думку, чому це сталося?

– Ну, це, звичайно, складно. Трамп стикнувся з Іраном, він думав, що дуже швидко переможе в Ірані. Цього не сталося. І тепер у нас не вистачає зенітних ракет "Patriot", тому що Трамп просто не спланував усе належним чином. Це дуже складна ситуація. Ми ніколи не мали б опинитися в такій ситуації, але опинилися.

І я дуже вибачаюся перед нашими партнерами в Україні та іншими партнерами по всьому світу, тому що зенітні ракети "Patriot" мають вирішальне значення не лише тут, а й в інших місцях – в Ізраїлі та в інших країнах також – а їх у нас просто не вистачає.

– Адміністрація Трампа дуже неохоче чинить тиск на Росію, особливо за допомогою санкцій. У чому причини такої політики?

– Знаєте, правда в тому, що ніхто не знає. Трамп хоче здаватися таким жорстким щодо таких партнерів, як наші канадські колеги. Вони ж були партнерами з давніх-давен. А тепер він раптом на них накидається. Зате з Володимиром Путіним він, здається, завжди лагідний і привітний. Чому так? Про це ходить багато чуток. Я не знаю, але вважаю, що це вкрай непродуктивно.

– Що могло б змінити цю позицію і змусити Трампа посилити тиск на Росію?

– Сподіваємося, що Трамп, по-перше, побачить, що Україна виграє війну – я думаю, він нарешті починає розуміти, що Україна справді починає перемагати. Не повністю, бо, звісно, Росія має набагато більшу армію і є набагато більшою країною. Але Україна показала неймовірні результати.

Я думаю, що люди... Ви знаєте, хто така Лора Лумер? (американська блогерка-мільйонниця – ред.) Вона була затятою апологеткою Путіна і дуже його підтримувала. А зараз вона повністю змінила позицію і каже, що її обдурила прокремлівська пропаганда.

Що ж, це правда – так і було. Як і у випадку з Такером Карлсоном та багатьма іншими (хто поширював цей наратив). Але дедалі більше таких людей починають розуміти, що те, у що вони вірили раніше, було лише пропагандою, це не було правдою.

А Трамп, як і всі інші, перебуває під впливом людей, які його оточують. Тож я сподіваюся, що дедалі більше людей будуть говорити йому правду про те, що Україна – це лояльний і вірний партнер, і партнер, якого ми маємо захищати.

– У листопаді відбудуться вибори до Конгресу. Деякі аналітики вважають, що Трампу потрібна історія успіху, щоб продемонструвати виборцям, що він – сильний лідер. І однією з таких історій могла б стати мирна угода або принаймні перемир'я на невигідних для України умовах. Що ви думаєте про ці ідеї?

– Безперечно, Трамп хоче здобути якісь перемоги. Адже, як бачите, його рейтинги в опитуваннях дуже низькі. А інфляція висока, зовнішня політика виявилася катастрофою. Він просто продовжує наживати собі ворогів там, де цього не потрібно, але, схоже, це його стиль. І це велика проблема.

Тож, так, звичайно, як і будь-який президент перед виборами, він шукає якусь перемогу. За що я вдячний як американець, так це за те, що, знаєте, ми живемо в демократії. Трамп не може змусити Україну укласти (невигідний) мир.

Трамп не може навіть змусити Сполучені Штати укласти мир, правда? У Сполучених Штатах існує поділ влади, і це дуже-дуже добре.

Фото: Грегорі Слейтон (інфографіка РБК-Україна)

– І останнє запитання. В Україні є вакантна посада посла України у Вашингтоні. Незалежно від того, кого призначать, якими, на вашу думку, мають бути три пріоритети для нього, виходячи з вашого досвіду?

– Я особисто знав кількох ваших останніх послів. Вважаю, що у вас були хороші посли, але я б хотів бачити посла, який краще розбирається в медіа. Когось, хто зможе виступити на CNN і Fox, показати себе з найкращого боку, переконати людей і дати відсіч цьому російському сміттю. Бо за відсутності правди перемагає брехня.

Росія бреше, бреше, бреше, бреше, бреше, і ніхто цьому не протистоїть. Посол України в США має виходити на найбільші медіаканали і розповідати історію України. Це дуже важливо.