Кто может окончательно склонить Трампа на сторону Украины: объяснение дипломата

"Я думаю, Трамп наконец-то начинает понимать, что Украина действительно начинает побеждать. Не полностью, потому что, конечно, Россия имеет гораздо большую армию и является гораздо большей страной. Но Украина показала невероятные результаты", - подчеркнул Слейтон.

На этом фоне он напомнил о неожиданном визите в Украину Лоры Лумер - американского блогера и любимицы президента США.

Дипломат обратил внимание на то, что она долгое время была ярой апологеткой российского диктатора Владимира Путина и всячески его поддерживала.

Однако недавно Лумер резко изменила свое отношение к РФ и наконец осознала, что ее обманула прокремлевская пропаганда.

"Что ж, это правда - так и было. Как и в случае с Такером Карлсоном и многими другими, кто распространял этот нарратив. Но все больше таких людей начинают понимать, что то, во что они верили раньше, было лишь пропагандой и не соответствовало действительности", - отметил Слейтон.

По убеждению дипломата, для Украины это очень выгодное развитие событий, ведь Трамп прислушивается к окружающим его людям и может формировать свою позицию под их влиянием.

"Поэтому я надеюсь, что все больше людей будут говорить ему (Трампу - ред.) правду о том, что Украина - это лояльный и надежный партнер, которого мы должны защищать", - подытожил Слейтон.