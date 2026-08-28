Кто может окончательно склонить Трампа на сторону Украины: объяснение дипломата

Президент США Дональд Трамп наконец начал осознавать, что Украина побеждает Россию на поле боя и за его пределами. Однако есть еще одна приятная новость.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал американский дипломат и предприниматель Грегори Слейтон.
"Я думаю, Трамп наконец-то начинает понимать, что Украина действительно начинает побеждать. Не полностью, потому что, конечно, Россия имеет гораздо большую армию и является гораздо большей страной. Но Украина показала невероятные результаты", - подчеркнул Слейтон.
На этом фоне он напомнил о неожиданном визите в Украину Лоры Лумер - американского блогера и любимицы президента США.
Дипломат обратил внимание на то, что она долгое время была ярой апологеткой российского диктатора Владимира Путина и всячески его поддерживала.
Однако недавно Лумер резко изменила свое отношение к РФ и наконец осознала, что ее обманула прокремлевская пропаганда.
"Что ж, это правда - так и было. Как и в случае с Такером Карлсоном и многими другими, кто распространял этот нарратив. Но все больше таких людей начинают понимать, что то, во что они верили раньше, было лишь пропагандой и не соответствовало действительности", - отметил Слейтон.
По убеждению дипломата, для Украины это очень выгодное развитие событий, ведь Трамп прислушивается к окружающим его людям и может формировать свою позицию под их влиянием.
"Поэтому я надеюсь, что все больше людей будут говорить ему (Трампу - ред.) правду о том, что Украина - это лояльный и надежный партнер, которого мы должны защищать", - подытожил Слейтон.
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Кремль намерен "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины.
Кроме того, стало известно, кто отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями, в том числе и по Украине.
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