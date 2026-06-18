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Хто має створити банк для пенсіонерів? У Мінсоцполітики дали несподівану відповідь

12:12 18.06.2026 Чт
3 хв
У відомстві назвали головний критерій для нового банку
aimg Анастасія Мацепа aimg Юрій Дощатов
Хто має створити банк для пенсіонерів? У Мінсоцполітики дали несподівану відповідь Фото: у Мінсоцполітики пояснили, хто має створити банк фінансової інклюзії (Getty Images)
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Міністерству соціальної політики не принципово, хто саме створить банк фінансової інклюзії для пенсіонерів. Головною умовою є те, щоб нова фінансова установа могла забезпечити доступ до банківських послуг для людей у населених пунктах, де зараз немає відділень банків.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна ''Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та ''Укрпошти"".

Головне:

  • Не бренд, а доступність: для Мінсоцполітики головне, щоб оператор мав широку мережу, був надійним і працював там, де немає банків.
  • Право вибору: пенсіонери повинні й надалі самостійно обирати, через кого отримувати пенсії.
  • Оцінка потреби: масштаб банку фінансової інклюзії визначатимуть за кількістю населених пунктів без банків, чисельністю пенсіонерів і транспортною доступністю.
  • Пріоритетні категорії: особливу увагу приділяють людям старшого віку, особам з інвалідністю, маломобільним громадянам та мешканцям прифронтових і сільських громад.
  • На тлі конфлікту: заява пролунала під час публічної суперечки між НБУ та ''Укрпоштою'' щодо створення банку фінансової інклюзії.

Хто має створити банк

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що для них не має значення, яка саме компанія стане оператором банку фінансової інклюзії.

''Для міністерства принциповим є не бренд оператора, а покриття мережі, її надійність, безбар’єрність і здатність обслуговувати людей там, де інші фінансові установи не представлені'', – повідомили у Мінсоцполітики у відповідь на запит видання.

Водночас у міністерстві підкреслили, що незалежно від появи нового банку за громадянами має залишатися право самостійно обирати найзручніший спосіб отримання пенсії.

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Як визначатимуть потребу в такому банку

У Мінсоцполітики пояснили, що масштаб банку фінансової інклюзії слід оцінювати не за кількістю потенційних клієнтів, а за рівнем доступності фінансових послуг.

Зокрема, йдеться про кількість населених пунктів без банківських відділень, чисельність пенсіонерів, доступність поштової мережі, транспортне сполучення та можливість обслуговування маломобільних громадян.

''Саме ці показники дають змогу визначити, де проблема доступу до пенсій і фінансових послуг є найбільш гострою'', – зазначили у відомстві.

У міністерстві також наголосили, що пріоритетом залишається забезпечення своєчасного й зручного отримання пенсій незалежно від місця проживання, стану здоров’я чи рівня цифрових навичок людини.

Окремо там звернули увагу, що значна частина отримувачів пенсій і соціальних виплат – це люди старшого віку, особи з інвалідністю, маломобільні громадяни, а також жителі сільських, прифронтових і деокупованих територій, де банківських відділень часто немає.

Контекст

Заява Мінсоцполітики пролунала на тлі конфлікту між Національним банком України та ''Укрпоштою'' щодо створення банку фінансової інклюзії. Генеральний директор ''Укрпошти'' Ігор Смілянський уже кілька років просуває ідею створення банку на базі компанії, тоді як НБУ виступає проти такого варіанту.

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