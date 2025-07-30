Хто в лідерах: які університети та спеціальності найчастіше вибирають вступники-2025

Хто став лідером серед вступників

Львівський національний університет ім. Івана Франка очолив рейтинг закладів вищої освіти України за кількістю допущених до конкурсу заяв на бакалаврат - їх тут уже 13 581, станом на 25 липня.

На другому місці - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка із показником 13 209 заяв, на третьому - Національний університет "Львівська політехніка" - 11 685 заяв.

Загалом в Україні вже подали понад 669 тисяч заявок на бакалаврат та медичного магістра. Найбільше їх у Києві - 189 443. Далі у рейтингу:

Львівська область - 103 910;

Одеська - 49 576;

Харківська - 45 760.

Також зазначимо, що на магістратуру подали 4 897 заявки, а на фахового молодшого бакалавра - 231 037.

Нагадаємо, що подати заявку на вступ на бакалаврат можна до 18.00 1 серпня. Втім після основного набору студентів виші також можуть оголошувати додаткові хвилі прийому документів, про це вони анонсуватимуть у себе на сайтах.

Які спеціальності найчастіше вибирають абітурієнти

Днями заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону заявив, що під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів є "право", "менеджмент" і "філологія".

Водночас він наголосив, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях, окрім цього, держава виділяє обмежену кількість бюджетних місць для навчання на цих спеціальностях.