Кто в лидерах: какие университеты и специальности чаще всего выбирают абитуриенты-2025

Вступительная кампания в Украине в самом разгаре - абитуриенты подали уже более 669 тысяч заявлений на бакалавриат. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЕГЭБО.
Львовский национальный университет им. Ивана Франко возглавил рейтинг высших учебных заведений Украины по количеству допущенных к конкурсу заявлений на бакалавриат - их здесь уже 13 581, по состоянию на 25 июля.
На втором месте - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко с показателем 13 209 заявлений, на третьем - Национальный университет "Львовская политехника" - 11 685 заявлений.
Всего в Украине уже подали более 669 тысяч заявок на бакалавриат и медицинского магистра. Больше всего их в Киеве - 189 443. Далее в рейтинге:
Также отметим, что на магистратуру подали 4 897 заявки, а на профессионального младшего бакалавра - 231 037.
Напомним, что подать заявку на поступление на бакалавриат можно до 18.00 1 августа. Однако, после основного набора студентов вузы также могут объявлять дополнительные волны приема документов, об этом они будут анонсировать у себя на сайтах.
На днях заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона заявил, что во время вступительной кампании 2025 года самыми популярными специальностями среди абитуриентов являются "право", "менеджмент" и "филология".
В то же время он отметил, что рынок труда уже перенасыщен специалистами в этих областях, кроме этого, государство выделяет ограниченное количество бюджетных мест для обучения на этих специальностях.
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