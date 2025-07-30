Хто в лідерах: які університети та спеціальності найчастіше вибирають вступники-2025
Вступна кампанія в Україні у самому розпалі - абітурієнти подали вже понад 669 тисяч заяв на бакалаврат. Найбільше охочих навчатися у вишах Києва та Львова.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЄДЕБО.
Хто став лідером серед вступників
Львівський національний університет ім. Івана Франка очолив рейтинг закладів вищої освіти України за кількістю допущених до конкурсу заяв на бакалаврат - їх тут уже 13 581, станом на 25 липня.
На другому місці - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка із показником 13 209 заяв, на третьому - Національний університет "Львівська політехніка" - 11 685 заяв.
Загалом в Україні вже подали понад 669 тисяч заявок на бакалаврат та медичного магістра. Найбільше їх у Києві - 189 443. Далі у рейтингу:
- Львівська область - 103 910;
- Одеська - 49 576;
- Харківська - 45 760.
Також зазначимо, що на магістратуру подали 4 897 заявки, а на фахового молодшого бакалавра - 231 037.
Нагадаємо, що подати заявку на вступ на бакалаврат можна до 18.00 1 серпня. Втім після основного набору студентів виші також можуть оголошувати додаткові хвилі прийому документів, про це вони анонсуватимуть у себе на сайтах.
Які спеціальності найчастіше вибирають абітурієнти
Днями заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону заявив, що під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів є "право", "менеджмент" і "філологія".
Водночас він наголосив, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях, окрім цього, держава виділяє обмежену кількість бюджетних місць для навчання на цих спеціальностях.
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