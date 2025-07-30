ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кто в лидерах: какие университеты и специальности чаще всего выбирают абитуриенты-2025

Среда 30 июля 2025 12:46
UA EN RU
Кто в лидерах: какие университеты и специальности чаще всего выбирают абитуриенты-2025 Какие университеты и специальности являются лидерами в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Вступительная кампания в Украине в самом разгаре - абитуриенты подали уже более 669 тысяч заявлений на бакалавриат. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЕГЭБО.

Кто стал лидером среди поступающих

Львовский национальный университет им. Ивана Франко возглавил рейтинг высших учебных заведений Украины по количеству допущенных к конкурсу заявлений на бакалавриат - их здесь уже 13 581, по состоянию на 25 июля.

На втором месте - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко с показателем 13 209 заявлений, на третьем - Национальный университет "Львовская политехника" - 11 685 заявлений.

Всего в Украине уже подали более 669 тысяч заявок на бакалавриат и медицинского магистра. Больше всего их в Киеве - 189 443. Далее в рейтинге:

  • Львовская область - 103 910;
  • Одесская - 49 576;
  • Харьковская - 45 760.

Также отметим, что на магистратуру подали 4 897 заявки, а на профессионального младшего бакалавра - 231 037.

Напомним, что подать заявку на поступление на бакалавриат можно до 18.00 1 августа. Однако, после основного набора студентов вузы также могут объявлять дополнительные волны приема документов, об этом они будут анонсировать у себя на сайтах.

Какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты

На днях заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона заявил, что во время вступительной кампании 2025 года самыми популярными специальностями среди абитуриентов являются "право", "менеджмент" и "филология".

В то же время он отметил, что рынок труда уже перенасыщен специалистами в этих областях, кроме этого, государство выделяет ограниченное количество бюджетных мест для обучения на этих специальностях.

Читайте также о том, когда и где искать рейтинговые списки поступающих на контракт и бюджет в 2025 году.

Ранее мы писали о том, кто имеет квоты при поступлении в вузы в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Учебный год Образование в Украине
Новости
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции