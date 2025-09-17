Хто купить TikTok в США? ЗМІ з'ясували імена можливих інвесторів

Угода про продаж американської частки китайської соціальної мережі TikTok передбачає придбання її консорціумом, до якого входять відомі компанії з США. Президент Дональд Трамп планує обговорити угоду з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що до складу консорціуму увійшли Oracle, що надає соцмережі послуги зі зберігання даних, а також венчурна компанія Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management LLC.
Рамкову угоду представили ще 15 вересня після дводенних переговорів у Мадриді. Вона передбачає створення нової версії застосунку, яка буде базуватися в США, а частки у новому проєкті отримають усі перераховані вище компанії. При цьому Oracle візьме невелику частку.
При цьому частка компанії ByteDance в TikTok впаде нижче 20%. Це потрібно, щоб виконати вимоги закону, прийнятого у США у 2024 році - тоді китайську компанію зобов'язали продати актив, або соцмережу буде заблоковано в США.
Передбачається, що користувачі перейдуть на нову платформу, яка базуватиметься в США. Відповідний додаток вже тестують інженери TikTok. Компанія Oracle продовжить надання хмарних послуг для TikTok в США та інших країнах.
Але низку деталей поки що не оприлюднили. Наприклад, ціну соцмережі. Американська частка оцінюється у 35-40 мільярдів доларів та продовжує зростати попри усі проблеми. Також невідомо, скільки саме отримає кожен інвестор окрім Oracle.
Зазначимо, 17 вересня Трамп знову переніс введення можливої заборони TikTok. Додаток залишається доступним у країні щонайменше до середини грудня, хоча питання про його майбутнє, як і раніше, не вирішене.
16 вересня представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган підтвердив, що КНР та США досягли базової рамкової згоди у питаннях щодо TikTok, втім висловив Вашингтону невдоволення через так зване "придушення" китайських компаній.