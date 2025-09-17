Кто купит TikTok в США? СМИ выяснили имена возможных инвесторов

Отмечается, что в состав консорциума вошли Oracle, предоставляющая соцсети услуги по хранению данных, а также венчурная компания Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake Management LLC.

Рамочное соглашение представили еще 15 сентября после двухдневных переговоров в Мадриде. Оно предусматривает создание новой версии приложения, которая будет базироваться в США, а доли в новом проекте получат все вышеперечисленные компании. При этом Oracle возьмет небольшую долю.

При этом доля компании ByteDance в TikTok упадет ниже 20%. Это нужно, чтобы выполнить требования закона, принятого в США в 2024 году - тогда китайскую компанию обязали продать актив, или соцсеть будет заблокирована в США.

Предполагается, что пользователи перейдут на новую платформу, которая будет базироваться в США. Соответствующее приложение уже тестируют инженеры TikTok. Компания Oracle продолжит предоставление облачных услуг для TikTok в США и других странах.

Но ряд деталей пока не обнародовали. Например, цену соцсети. Американская доля оценивается в 35-40 миллиардов долларов и продолжает расти, несмотря на все проблемы. Также неизвестно, сколько именно получит каждый инвестор кроме Oracle.