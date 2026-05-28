Головна » Життя » Суспільство

Хто "качає" тему мігрантів в Україні? Названо головне джерело фейків

18:45 28.05.2026 Чт
Соцмережі "засипають" фейками з допомогою ШІ
Юлія Голованова
Хто "качає" тему мігрантів в Україні? Названо головне джерело фейків Фото: Росія поширює нові фейки про мігрантів в Україні (GettyImages)
Російська пропаганда активізувала нову хвилю дезінформації про нібито масштабні проблеми з мігрантами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

В Україні виявили масштабну мережу російських агентів впливу, яка поширює фейки про мігрантів для дестабілізації ситуації в країні.

За даними Центру протидії дезінформації, до кампанії причетні мережі, пов’язані з російською воєнною розвідкою (ГРУ). Також у поширенні фейків беруть участь ресурси, пов’язані з Віктором Медведчуком, канали підсанкційного пропагандиста Василя Прозорова та мережа ресурсів "ZOV".

У ЦПД зазначили, що організатори кампанії використовують новітні інструменти впливу на популярних ШІ-агентів для масштабування антимігрантських наративів.

"Зокрема, мережа сайтів "ZOV" масово генерує антимігрантський контент для отруєння штучного інтелекту, щоб змусити алгоритми пошуковиків та чат-ботів зчитувати ці фейки і згодом видавати їх користувачам за правду", - пояснили в ЦПД.

Для штучного поширення деструктивного контенту використовуються відео, створені штучним інтелектом у TikTok, а також ботоферми у Facebook.

У свою чергу керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що реальної проблеми з мігрантами в Україні немає. За його словами, за перші чотири місяці 2026 року в Україні видали лише 3,2 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців, тоді як у 2025 році таких дозволів було 9,5 тисячі, а до повномасштабної війни - близько 22 тисяч.

Нещодавно вже російська пропаганда активізувала нову хвилю дезінформації про нібито "примусову мобілізацію жінок" в Україні.

Також нагадаємо, що РБК-Україна вже розповідало, що РФ готує масштабну дезінформаційну кампанію для дестабілізації в України та зриву її підтримки на Заході. Причиною таких дій Кремля є провал весняного наступу загарбників та критична ситуація в російській економіці.

Російська Федерація Україна Війна в Україні Фейки Пропагандист
