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Хто з інвалідів в Україні потребує стороннього догляду: роз’яснення МОЗ

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 16:11
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Хто з інвалідів в Україні потребує стороннього догляду: роз’яснення МОЗ Фото: хто з інвалідів в Україні потребує стороннього догляду (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Не всі інваліди потребують в Україні стороннього догляду. Для цього має бути вагома підстава - висновок медико-соціальної експертної або лікарсько-консультативної комісії, в залежності від стану здоров'я та групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Інваліди І групи

Людям з інвалідністю I групи сторонній догляд призначають медико-соціальні експертні комісії в обов’язковому порядку через виключно високий ступінь втрати здоров’я, який спричиняє виникнення такої потреби.

Інші випадки

У всіх інших випадках потребу у постійному сторонньому догляді визначають лікуючі лікарі та лікарсько-консультативні комісії.

"Їхні рішення повинні бути підтверджені відповідними висновками", - констатують спеціалісти.

Отже, сторонній догляд призначають у таких випадках:

  • людям з порушенням функцій організму внаслідок невиліковної хвороби, через які вона не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися (форма 080-4/о);
  • громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, внаслідок яких вони потребують постійного догляду (форма 080-2/о);
  • людям з інвалідністю I чи II групи, що виникла внаслідок психічного розладу (за формою, затвердженою наказом МОЗ України від 31.07.2013 № 667).

Новий законопроект про мобілізацію

Питання, що стосується стороннього догляду за інвалідом, стало актуальним після того, як в Україні почали обговорювати посилення мобілізації. Згідно з новим законопроектом, який був прийнятий у першому читанні 7 лютого, було змінено редакцію ст. 23 щодо відстрочки від призову. Відповідно до неї, відстрочку також мають:

  • опікун особи, яка визнана судом недієздатною;
  • члени сім'ї першого або другого ступеня спорідненості (не більше одного) особи з інвалідністю І групи, зайняті постійним доглядом за ним;
  • члени сім'ї першого ступеня спорідненості (не більше одного) особи з інвалідністю ІІ групи, зайняті постійним доглядом за ним (детальніше - тут).

Нагадаємо, після того, як законопроект був ухвалений у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України пропрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону.

Буквально вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вже є нароботки щодо зміни законопроекту. Зокрема, як зазначив він, "щодо людей з інвалідністю та тих, хто доглядає їх, залишимо все в редакції чинного законодавства".

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