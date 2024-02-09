Кто из инвалидов в Украине нуждается в постороннем уходе: разъяснение Минздрава

Не все инвалиды нуждаются в Украине в постороннем уходе. Для этого должно быть важное основание - вывод медико-социальной экспертной или врачебно-консультативной комиссии, в зависимости от состояния здоровья и группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

Инвалиды I группы

Людям с инвалидностью I группы посторонний уход назначают медико-социальные экспертные комиссии в обязательном порядке из-за исключительно высокой степени потери здоровья, которая влечет за собой возникновение такой потребности.

Другие случаи

Во всех остальных случаях потребность в постоянном постороннем уходе определяют лечащие врачи и врачебно-консультативные комиссии.

"Их решения должны быть подтверждены соответствующими выводами", – констатируют специалисты.

Следовательно, посторонний уход назначают в следующих случаях:

людям с нарушением функций организма вследствие неизлечимой болезни, по которым она не может самостоятельно передвигаться и самообслуживаться (форма 080-4/о);

гражданам пожилого возраста с когнитивными нарушениями, в результате которых они нуждаются в постоянном уходе (форма 080-2/о);

людям с инвалидностью I или II группы, возникшей вследствие психического расстройства (по форме, утвержденной приказом Минздрава Украины от 31.07.2013 № 667).

Новый законопроект о мобилизации

Вопрос, касающийся постороннего ухода за инвалидом, стал актуален после того, как в Украине начали обсуждать усиление мобилизации. Согласно новому законопроекту, который был принят в первом чтении 7 февраля, была изменена редакция ст. 23, касающаяся отсрочки от призыва. Согласно ей, отсрочку помимо прочего имеют:

опекун лица, которое признано судом недееспособным;

члены семьи первой или втррой степени родства (не больше одного) лица с инвалидностью І группы, занятые постоянным уходом за ним;

члены семьи первой степени родства (не больше одного) лица с инвалидностью ІІ группы, занятые постоянным уходом за ним (детальнее - тут).

Напомним, после того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что при подготовке документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной рады все предложения по улучшению закона.

Буквально вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уже есть нароботки по изменению законопроекта. В частности, как отметил он, "относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства".