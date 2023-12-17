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Хто і як може обміняти лампи розжарювання на LED: інструкція

Фото: хто і як може обміняти лампи розжарювання на LED (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 5 грудня, в Україні діє програма обміну ламп розжарювання на нові енергоефективні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Вже з 12 грудня до програми також приєдналась Київська область. 

"Пенсіонери, які проживають в Київській області можуть отримати додаткові п’ять LED-ламп у відділеннях Укрпошти, навіть якщо вони вже брали участь в обміні раніше", - пише пресслужба. 

Зокрема програма діє й для юридичних осіб: медичних закладів, шкіл, дитячих садочків, поліклінік та ОСББ. Для цього необхідно подати відповідну заяву в застосунку "Дія". 

Які документи необхідно мати при собі у відділенні пенсіонерам:

  • паспорт; 
  • РНОКПП; 
  • пенсійне посвідчення;
  • активний номер телефону. 

Обмін LED-ламп безкоштовно доступний, доки світлодіоди будуть у наявності.

"Цього разу пенсіонерам не обов'язково відразу мати при собі старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп", - додає пресслужба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що енергетична компанія YASNO тим часом дала поради українцям про те, як економити на оплаті за електроенергію.

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Електроенергія