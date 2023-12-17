Хто і як може обміняти лампи розжарювання на LED: інструкція

Вже з 12 грудня до програми також приєдналась Київська область.

"Пенсіонери, які проживають в Київській області можуть отримати додаткові п’ять LED-ламп у відділеннях Укрпошти, навіть якщо вони вже брали участь в обміні раніше", - пише пресслужба.

Зокрема програма діє й для юридичних осіб: медичних закладів, шкіл, дитячих садочків, поліклінік та ОСББ. Для цього необхідно подати відповідну заяву в застосунку "Дія".

Які документи необхідно мати при собі у відділенні пенсіонерам:

паспорт;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

активний номер телефону.

Обмін LED-ламп безкоштовно доступний, доки світлодіоди будуть у наявності.

"Цього разу пенсіонерам не обов'язково відразу мати при собі старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп", - додає пресслужба.