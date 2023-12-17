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Кто и как может обменять лампы накаливания на LED: инструкция

Фото: кто и как может обменять лампы накаливания на LED (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 5 декабря, в Украине действует программа обмена ламп накаливания на новые энергоэффективные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Уже с 12 декабря к программе также присоединилась Киевская область. 

"Пенсионеры, проживающие в Киевской области могут получить дополнительные пять LED-ламп в отделениях Укрпочты, даже если они уже участвовали в обмене ранее", - пишет пресс-служба. 

В частности программа действует и для юридических лиц: медицинских учреждений, школ, детских садов, поликлиник и ОСМД. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в приложении "Дія". 

Какие документы необходимо иметь при себе в отделении пенсионерам:

  • паспорт; 
  • РНОКПП; 
  • пенсионное удостоверение;
  • активный номер телефона. 

Обмен LED-ламп бесплатно доступен, пока светодиоды будут в наличии.

"На этот раз пенсионерам не обязательно сразу иметь при себе старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало, что энергетическая компания YASNO в это время дала советы украинцам о том, как экономить на оплате за электроэнергию.

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Электроэнергия