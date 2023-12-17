Кто и как может обменять лампы накаливания на LED: инструкция

Уже с 12 декабря к программе также присоединилась Киевская область.

"Пенсионеры, проживающие в Киевской области могут получить дополнительные пять LED-ламп в отделениях Укрпочты, даже если они уже участвовали в обмене ранее", - пишет пресс-служба.

В частности программа действует и для юридических лиц: медицинских учреждений, школ, детских садов, поликлиник и ОСМД. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в приложении "Дія".

Какие документы необходимо иметь при себе в отделении пенсионерам:

паспорт;

РНОКПП;

пенсионное удостоверение;

активный номер телефона.

Обмен LED-ламп бесплатно доступен, пока светодиоды будут в наличии.

"На этот раз пенсионерам не обязательно сразу иметь при себе старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп", - добавляет пресс-служба.