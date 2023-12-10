Як економити на оплаті за електроенергію: поради енергетиків
Фото: як економити на оплаті за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні нещодавно підвищили тарифи на електроенергію. Енергетики дали поради, як розумно споживати та економити світло.
Як це зробити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію YASNO.
Як заощаджувати на оплаті за світло
- Встановіть двозонний лічильник з набору Розумний Watt. Він допоможе вдвічі зменшити витрати на електроенергію, яку ви споживатимете за нічним тарифом, з 23:00 до 7:00.
- Зменшіть загальне освітлення: замість люстр можна користуватися торшерами та настільними лампами.
- Встановіть LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії.
- Завжди вимикайте з розетки прилади, якими не користуєтесь. Навіть у режимі “сну” вони споживають електроенергію.
- За можливості знизьте температуру нагрівання бойлера.
- Якщо у вас газова плита, користуйтесь нею замість мультиварки чи мікрохвильовки.
Ці поради не тільки дозволять вам менше платити за світло, а й економити електроенергію, що вкрай важливо робити у пікові години споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як користуватись побутовими приладами взимку, щоб не перевантажувати енергосистему.
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