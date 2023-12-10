ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як економити на оплаті за електроенергію: поради енергетиків

Україна, Неділя 10 грудня 2023 15:03
UA EN RU
Як економити на оплаті за електроенергію: поради енергетиків Фото: як економити на оплаті за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні нещодавно підвищили тарифи на електроенергію. Енергетики дали поради, як розумно споживати та економити світло.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію YASNO.

Як заощаджувати на оплаті за світло

  • Встановіть двозонний лічильник з набору Розумний Watt. Він допоможе вдвічі зменшити витрати на електроенергію, яку ви споживатимете за нічним тарифом, з 23:00 до 7:00.
  • Зменшіть загальне освітлення: замість люстр можна користуватися торшерами та настільними лампами.
  • Встановіть LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії.
  • Завжди вимикайте з розетки прилади, якими не користуєтесь. Навіть у режимі “сну” вони споживають електроенергію.
  • За можливості знизьте температуру нагрівання бойлера.
  • Якщо у вас газова плита, користуйтесь нею замість мультиварки чи мікрохвильовки.

Ці поради не тільки дозволять вам менше платити за світло, а й економити електроенергію, що вкрай важливо робити у пікові години споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як користуватись побутовими приладами взимку, щоб не перевантажувати енергосистему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Тарифи на ЖКГ
NEWS
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО