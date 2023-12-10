Як економити на оплаті за електроенергію: поради енергетиків

Фото: як економити на оплаті за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні нещодавно підвищили тарифи на електроенергію. Енергетики дали поради, як розумно споживати та економити світло.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію YASNO.

Як заощаджувати на оплаті за світло Встановіть двозонний лічильник з набору Розумний Watt. Він допоможе вдвічі зменшити витрати на електроенергію, яку ви споживатимете за нічним тарифом, з 23:00 до 7:00.

Зменшіть загальне освітлення: замість люстр можна користуватися торшерами та настільними лампами.

Встановіть LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії.

Завжди вимикайте з розетки прилади, якими не користуєтесь. Навіть у режимі “сну” вони споживають електроенергію.

За можливості знизьте температуру нагрівання бойлера.

Якщо у вас газова плита, користуйтесь нею замість мультиварки чи мікрохвильовки. Ці поради не тільки дозволять вам менше платити за світло, а й економити електроенергію, що вкрай важливо робити у пікові години споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.