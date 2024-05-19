Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію

В Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зокрема дещо змінив правила вручення повісток. Відтак робити це можуть не лише працівники військкоматів. Більше того стало відомо, яку роль у цьому процесі виконувати поліцейські.
Детальніше про те хто і де має право видавати повістки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Відповідно до нового закону, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої облікові дані протягом двох місяців. І зробити вони можуть це серед іншого за викликом, тобто після вручення повістки. Законодавством визначено, що вручити її можуть:
Під час вручення повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення.
У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.
При цьому місця, де можуть вручати повістки суттєво не змінилися. Це - місце роботи, проживання, на вулиці, у парках та в інших громадських місцях. Робити це можуть також і на блокпостах.
Що стосується поліції, новий закон визначає, що поліцейські будуть брати участь у заходах щодо оповіщення разом із представниками ТЦК, забезпечуючи порядок під час вручення повісток, але не вручатимуть їх.
У повістці про виклик до ТЦК та СП мають бути зазначені:
Для громадян, які самостійно прибули до військкомату та підлягають направленню на навчання у зв’язку з призовом на військову службу час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.
Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці визнаються:
У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки, звернувшись до зазначеного у повістці територіального центру комплектування або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.
Важливо. За ігнорування повісток або відмову від проходження від ВЛК українцям загрожують нові штрафи, які встановлені для громадян в межах від 17 000 до 25 500 гривень. Відповідний закон вже підписано главою держави.
Нагадаємо, в Україні від учора запрацював новий закон що стосується мобілізації та військового обліку. Згідно з яким всі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом 60 днів мають уточнити дані. Для цього можна з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом під назвою Резерв+.
Крім того, тепер чоловіки повинні мати й носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо добровільної мобілізації засуджених, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, а МЗС відновить надання консульських послуг для військовозобов'язаних за кордоном.
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