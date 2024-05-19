Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію

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Хто і де має право вручати повістку

Відповідно до нового закону, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої облікові дані протягом двох місяців. І зробити вони можуть це серед іншого за викликом, тобто після вручення повістки. Законодавством визначено, що вручити її можуть:

представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)

представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)

роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ)

Під час вручення повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення.

У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

При цьому місця, де можуть вручати повістки суттєво не змінилися. Це - місце роботи, проживання, на вулиці, у парках та в інших громадських місцях. Робити це можуть також і на блокпостах.

Що стосується поліції, новий закон визначає, що поліцейські будуть брати участь у заходах щодо оповіщення разом із представниками ТЦК, забезпечуючи порядок під час вручення повісток, але не вручатимуть їх.

Що має бути вказано в повістці

У повістці про виклик до ТЦК та СП мають бути зазначені:

прізвище, ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Для громадян, які самостійно прибули до військкомату та підлягають направленню на навчання у зв’язку з призовом на військову службу час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.

Поважні причини, за яких можна не приходити до ТЦК

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки, звернувшись до зазначеного у повістці територіального центру комплектування або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Важливо. За ігнорування повісток або відмову від проходження від ВЛК українцям загрожують нові штрафи, які встановлені для громадян в межах від 17 000 до 25 500 гривень. Відповідний закон вже підписано главою держави.