Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который в частности несколько изменивший правила вручения повесток. Следовательно, делать это могут не только работники военкоматов. Более того, стало известно, какую роль в этом процессе будут исполнять полицейские.
Детальнее о том кто и где имеет право выдавать повестки - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно новому закону, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев. И сделать они могут это среди прочего по вызову, то есть после вручения повестки. Законодательством определено, что вручить ее могут:
При вручении повестки представители территориального центра комплектования и социальной поддержки по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения.
В случае получения повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки гражданин обязан явиться в указанное место и срок.
При этом места, где могут вручать повестки, существенно не изменились. Это место работы, проживания, на улице, в парках и в других общественных местах. Делать это могут также и на блокпостах.
Что касается полиции, новый закон определяет, что полицейские будут участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будут вручать их.
В повестке о вызове в ТЦК и СП должны быть указаны:
Для граждан, самостоятельно прибывших в военкомат и подлежащих направлению на обучение в связи с призывом на военную службу время явки в ТЦК и СП устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:
В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки, обратившись к указанному в повестке территориального центра комплектования или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
Важно. За игнорирование повесток или отказ от прохождения от ВВК украинцам грозят новые штрафы, установленные для граждан от 17 000 до 25 500 гривен. Соответствующий закон уже подписан главой государства.
Напомним, в Украине со вчера заработал новый закон, касающийся мобилизации и военного учета. Согласно которому все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны уточнить данные. Для этого можно явиться в ТЦК, ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом под названием Резерв+.
Кроме того, теперь мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных, Кабмин утвердил новую форму военного билета, а МИД возобновит предоставление консульских услуг для военнообязанных за границей.
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