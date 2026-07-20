Хто готує найкращих вчителів: визначили топ-10 педагогічних вишів України в 2026-му

Головне: Методологія: Рейтинг є консолідованим і базується на підсумовуванні місць вишів у трьох ключових оцінках: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт".

Рейтинг є консолідованим і базується на підсумовуванні місць вишів у трьох ключових оцінках: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Лідер: Очолив список Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка.

Очолив список Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Трійка найкращих: Другу та третю сходинки посіли Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та Криворізький державний педагогічний університет відповідно.

Як формували рейтинг

Консолідований перелік лідерів був укладений на основі підсумовування місць закладів у трьох авторитетних рейтингах України:

"Топ-200 Україна": оцінка загальної якості діяльності університету.

оцінка загальної якості діяльності університету. "Scopus": показник наукової активності та міжнародного цитування.

показник наукової активності та міжнародного цитування. "Бал НМТ на контракт": рівень підготовки абітурієнтів, що обрали цей виш.

Підсумковий бал вираховувався шляхом додавання місць, які виш посів у кожному з цих рейтингів. Що нижчим є отриманий показник, то вищу позицію займає університет у консолідованому списку.

Якщо виш не був представлений в одному з рейтингів, йому автоматично зараховували бал, наступний за останнім можливим місцем.

ТОП-10 педагогічних університетів України

Десятка лідерів: