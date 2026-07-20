Хто готує найкращих вчителів: визначили топ-10 педагогічних вишів України в 2026-му

Оприлюднили рейтинг найкращих педагогічних ЗВО України 2026 року. Список лідерів сформовали на основі комплексного аналізу, що охоплює академічні досягнення, наукові публікації та результати вступної кампанії.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані інформаційного ресурсу "Освіта.ua".
Головне:
Консолідований перелік лідерів був укладений на основі підсумовування місць закладів у трьох авторитетних рейтингах України:
Підсумковий бал вираховувався шляхом додавання місць, які виш посів у кожному з цих рейтингів. Що нижчим є отриманий показник, то вищу позицію займає університет у консолідованому списку.
Якщо виш не був представлений в одному з рейтингів, йому автоматично зараховували бал, наступний за останнім можливим місцем.
Десятка лідерів:
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