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Кто готовит лучших учителей: определили топ-10 педагогических вузов Украины в 2026-м

08:09 20.07.2026 Пн
2 мин
Какой университет возглавил рейтинг?
aimg Василина Копытко
Рейтинг составили на основе трех самых авторитетных исследований (фото иллюстративное: Getty Images)

Обнародовали рейтинг лучших педагогических ЗВО Украины в 2026 году. Список лидеров сформирован на основе комплексного анализа, охватывающего академические достижения, научные публикации и результаты вступительной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные информационного ресурса "Освіта.ua".

Главное:

  • Методология: Рейтинг консолидирован и базируется на суммировании мест вузов в трех ключевых оценках: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".
  • Лидер: Возглавил список Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка.
  • Тройка лучших: Второе и третье место заняли Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко и Криворожский государственный педагогический университет соответственно.

Как формировали рейтинг

Консолидированный перечень лидеров был заключен на основе суммирования мест заведений в трех авторитетных рейтингах Украины:

  • "Топ-200 Украина": оценка общего качества деятельности университета.
  • "Scopus": показатель научной активности и интернационального цитирования.
  • "Бал НМТ на контракт": уровень подготовки абитуриентов, избравших этот вуз.

Итоговый балл вычислялся путем добавления мест, которые выш занял в каждом из этих рейтингов. Чем ниже полученный показатель, тем более высокую позицию занимает университет в консолидированном списке.

Если вуз не был представлен в одном из рейтингов, ему автоматически засчитывали балл, следующий за последним возможным местом.

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ТОП-10 педагогических университетов Украины

Десятка лидеров:

  • Тернопольский Национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка
  • Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
  • Криворожский государственный педагогический университет
  • Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
  • Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
  • Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
  • Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
  • Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
  • Бердянский государственный педагогический университет
  • Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
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