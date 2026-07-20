Кто готовит лучших учителей: определили топ-10 педагогических вузов Украины в 2026-м

Главное: Методология: Рейтинг консолидирован и базируется на суммировании мест вузов в трех ключевых оценках: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".

Рейтинг консолидирован и базируется на суммировании мест вузов в трех ключевых оценках: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Лидер: Возглавил список Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка.

Возглавил список Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка. Тройка лучших: Второе и третье место заняли Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко и Криворожский государственный педагогический университет соответственно.

Как формировали рейтинг

Консолидированный перечень лидеров был заключен на основе суммирования мест заведений в трех авторитетных рейтингах Украины:

"Топ-200 Украина": оценка общего качества деятельности университета.

оценка общего качества деятельности университета. "Scopus": показатель научной активности и интернационального цитирования.

показатель научной активности и интернационального цитирования. "Бал НМТ на контракт": уровень подготовки абитуриентов, избравших этот вуз.

Итоговый балл вычислялся путем добавления мест, которые выш занял в каждом из этих рейтингов. Чем ниже полученный показатель, тем более высокую позицию занимает университет в консолидированном списке.

Если вуз не был представлен в одном из рейтингов, ему автоматически засчитывали балл, следующий за последним возможным местом.

ТОП-10 педагогических университетов Украины

Десятка лидеров: