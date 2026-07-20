Кто готовит лучших учителей: определили топ-10 педагогических вузов Украины в 2026-м

Обнародовали рейтинг лучших педагогических ЗВО Украины в 2026 году. Список лидеров сформирован на основе комплексного анализа, охватывающего академические достижения, научные публикации и результаты вступительной кампании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные информационного ресурса "Освіта.ua".
Главное:
Консолидированный перечень лидеров был заключен на основе суммирования мест заведений в трех авторитетных рейтингах Украины:
Итоговый балл вычислялся путем добавления мест, которые выш занял в каждом из этих рейтингов. Чем ниже полученный показатель, тем более высокую позицию занимает университет в консолидированном списке.
Если вуз не был представлен в одном из рейтингов, ему автоматически засчитывали балл, следующий за последним возможным местом.
Десятка лидеров:
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