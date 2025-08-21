Хрусткий пиріг з вишнею, як у McDonald’s: рецепт легендарного десерту
Хрусткий та з ніжною вишневою начинкою пиріг з McDonald’s можна приготувати вдома. Ділимось простим рецептом, який зможе відтворити кожен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Аліни Карпюк.
Вишневий пиріг з McDonald’s: легкий рецепт
Інгредієнти:
- тісто філо (розтягується в дуже тонкі листи)
- вишня без кісточки - 300 г
- цукор - 100 г
- кукурудзяний крохмаль - 20 г
- вода - 60 мл
- олія для смаження
Спосіб приготування
До вишень без кісточок додайте цукор, крохмаль та воду. Варіть до загустіння, постійно помішуючи.
Приготування вишневого пирога (фото: кадр з відео)
Розморозьте тісто та викладіть на нього вишневе конфі і загорніть. Краї перед тим змочіть водою.
Приготування вишневого пирога як в McDonald’s (фото: кадр з відео)
У розігріту пательню налийте олію, викладіть пиріг і смажте з двох сторін до золотистого кольору.
Рецепт вишневого пирога як в McDonald’s (фото: кадр з відео)
В кінці викладіть на паперовий рушник, щоб ввібрати зайву олію і смакуємо.
Вишневий пиріг як в McDonald’s (фото: кадр з відео)
@alionakarpiuk ВИШНЕВИЙ пиріг як у McDonald’s Інгредієнти: -тісто філо -вишня без кісточки 300 г -цукор 100 г -кукурудзяний крохмаль 20 г -вода 60 мл -олія для смаження Приготування: 1. До вишень без кісточки додаємо цукор, крохмаль та воду. Варимо до загустіння постійно помішуючи. 2. На розморожене тісто філо викладаємо Вишневе конфі і загортаємо, як на відео. Краї змочуємо водою. 3. На пательню наливаємо олію, викладаємо пиріг та смажимо з двох сторін до золотистого кольору. 4. Викладаємо на паперовий рушник, щоб ввібрав зайву олію і смакуємо Все необхідне купую у Сільпо #макпиріг #вишневийпиріг #рецептмакпирога #рецепти #фудблог #випічка #mcdonalds Little Things - Adrián Berenguer
Вас може зацікавити:
- Рецепт смачних пончиків, за якими всі їдуть на Світязь
- Домашній "Живчик" з яблук без хімії та консервантів, який зможе приготувати кожен
- Смачні макові вареники з ніжним сиром, які здивують смаком