Хрусткий пиріг з вишнею, як у McDonald’s: рецепт легендарного десерту

Хрусткий та з ніжною вишневою начинкою пиріг з McDonald’s можна приготувати вдома. Ділимось простим рецептом, який зможе відтворити кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Аліни Карпюк .

Вишневий пиріг з McDonald’s: легкий рецепт

Інгредієнти:

тісто філо ( розтягується в дуже тонкі листи)

розтягується в дуже тонкі листи) вишня без кісточки - 300 г

цукор - 100 г

кукурудзяний крохмаль - 20 г

вода - 60 мл

олія для смаження

Спосіб приготування

До вишень без кісточок додайте цукор, крохмаль та воду. Варіть до загустіння, постійно помішуючи.

Приготування вишневого пирога (фото: кадр з відео)

Розморозьте тісто та викладіть на нього в ишневе конфі і загорніть. Краї перед тим змочіть водою.

Приготування вишневого пирога як в McDonald’s (фото: кадр з відео)

У розігріту пательню налийте олію, викладіть пиріг і смажте з двох сторін до золотистого кольору.

Рецепт вишневого пирога як в McDonald’s (фото: кадр з відео)

В кінці викладіть на паперовий рушник, щоб ввібрати зайву олію і смакуємо.

Вишневий пиріг як в McDonald’s (фото: кадр з відео)