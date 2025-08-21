Хрустящий пирог с вишней, как в McDonald's: рецепт легендарного десерта
Хрустящий и с нежной вишневой начинкой пирог из McDonald's можно приготовить дома. Делимся простым рецептом, который сможет воспроизвести каждый.
Вишневый пирог из McDonald's: легкий рецепт
Ингредиенты:
- тесто фило (растягивается в очень тонкие листы)
- вишня без косточки - 300 г
- сахар - 100 г
- кукурузный крахмал - 20 г
- вода - 60 мл
- масло для жарки
Способ приготовления
К вишням без косточек добавьте сахар, крахмал и воду. Варите до загустения, постоянно помешивая.
Приготовление вишневого пирога (фото: кадр из видео)
Разморозьте тесто и выложите на него вишневое конфи и заверните. Края перед тем смочите водой.
Приготовление вишневого пирога как в McDonald's (фото: кадр из видео)
В разогретую сковороду налейте масло, выложите пирог и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Рецепт вишневого пирога как в McDonald's (фото: кадр из видео)
В конце выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло и смакуем.
Вишневый пирог как в McDonald's (фото: кадр из видео)
