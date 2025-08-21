Хрустящий пирог с вишней, как в McDonald's: рецепт легендарного десерта

Хрустящий и с нежной вишневой начинкой пирог из McDonald's можно приготовить дома. Делимся простым рецептом, который сможет воспроизвести каждый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Алины Карпюк .

Вишневый пирог из McDonald's: легкий рецепт

Ингредиенты:

тесто фило ( растягивается в очень тонкие листы)

растягивается в очень тонкие листы) вишня без косточки - 300 г

сахар - 100 г

кукурузный крахмал - 20 г

вода - 60 мл

масло для жарки

Способ приготовления

К вишням без косточек добавьте сахар, крахмал и воду. Варите до загустения, постоянно помешивая.

Приготовление вишневого пирога

Разморозьте тесто и выложите на него вишневое конфи и заверните. Края перед тем смочите водой.

Приготовление вишневого пирога как в McDonald's

В разогретую сковороду налейте масло, выложите пирог и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Рецепт вишневого пирога как в McDonald's

В конце выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло и смакуем.

Вишневый пирог как в McDonald's