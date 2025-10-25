UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Христина Соловій та Лєра Мандзюк вразили модним дуетом у Римі: як повторити

Христина Соловій та Лєра Мандзюк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська співачка Христина Соловій та стендаперка Лєра Мандзюк підкорили Рим не лише своєю харизмою, а й бездоганним відчуттям стилю. Такі образи захоче повторити кожна!

Які луки обрали зіркові подруги та як їх повторити, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Соловій.

Образ Христини Соловій

Вона обрала міні, яке доповнила жакетом кольору хакі, чорними колготками й туфлями на платформі з білими шкарпетками.

Співачка зробила акцент на мінімалізмі та вінтажному настрої. Завершила образ і зробила його практичним маленька сумочка через плече.

Модний образ Христини Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)​​​​​​​

Як повторити: знайти лаконічну сукню або спідницю у відтінках хакі або оливи, обрати щільні колготки, а до них додати взуття на масивній підошві. Мінімум аксесуарів і максимум шарму!

Образ Лєри Мандзюк

Гумористка віддала перевагу довгій сукні темно-зеленого кольору, яку поєднала з теплим светром у коричневих тонах і грубими черевиками в тон.

Вийшов гармонійний образ, який поєднує жіночність та брутальність - саме те, що потрібно для осені.

Модний образ Лєри Мандзюк (фото: instagram.com/soloviyka)

Як повторити: виберіть базову максісукню нейтрального кольору, зверху додайте об'ємний жилет або кардиган із візерунком. На ноги - масивні черевики.

Осінні луки зіркових подруг стали чудовим прикладом того, як поєднати комфорт і елегантність у подорожі.

Щоб створити осінній дует з подругою чи близькими, обирайте природні кольори - хакі, оливковий, коричневий і чорний. Ці відтінки чудово поєднуються між собою та створюють стильний, але спокійний образ.

Соловій та Мандзюк (фото: instagram.com/soloviyka)​​​​​​​

Обидві зірки зробили ставку на природність і зручність - тренд, який залишається головним цієї осені.

Подруги довели, що навіть проста прогулянка вулицями може стати модною фотосесією, якщо одягтися зі смаком.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Христина СоловійМодні трендиЗірки шоу-бізнесуЗірки