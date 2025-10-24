ua en ru
Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінку

П'ятниця 24 жовтня 2025 12:54
Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінку Оля Полякова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Оля Полякова вразила ефектним образом у наймоднішому відтінку осені. Артистка обрала елегантний монохромний лук у глибокому шоколадно-коричневому кольорі - одному з головних трендів сезону.

Детальніше про цей образ розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала співачка

Полякова позує в злегка приталеному жакеті з класичними лацканами, накладними кишенями та довгими рукавами. До нього зірка підібрала строгий низ - довгу сукню, яка вигідно підкреслює фігуру.

Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінкуОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Образ доповнює глибоке декольте з оригінальною декоративною деталлю у вигляді трьох круглих елементів у тон костюма.

Полякова завершила лук стильними аксесуарами: тонким ланцюжком, масивними золотистими прикрасами та структурованою сумкою насиченого бордового кольору.

Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінкуСпівачка обрала монохромний лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Доповнили образ витончені слінгбеки золотистого відтінку на невеликих підборах.

Монохромне поєднання різних фактур у межах одного кольору створює враження гармонії та сили - саме такий баланс між жіночністю та впевненістю показала Полякова у своєму новому стильному образі.

Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінкуПолякова показала ефектний лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Чому коричневий - головний колір осені та зими 2025-2026

Коричневий безперечний фаворит цього осінньо-зимового сезону. Саме він став новою базою гардероба, витіснивши класичний чорний і сірий.

По-перше, шоколадні та кавові відтінки мають елегантний і дорогий вигляд, надають образу глибини та стриманого шику. Дизайнери називають його "новим чорним" - універсальним кольором, що поєднується практично з усім.

Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінкуОля Полякова показала, як носити коричневий колір (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По-друге, теплі коричневі тони створюють відчуття комфорту і стабільності, що особливо актуально восени. Вони мають чудовий вигляд у тотал-луках і гармонійно поєднуються з трендовими кольорами сезону - бордовим, молочним, хакі та золотом.

Крім того, коричневий колір має безліч відтінків - від світло-бежевого до глибокого шоколадного або кольору іржі. Це дає змогу створювати як класичні, так і більш сміливі образи.

Шоколадний шик: Оля Полякова підкорила елегантним образом у трендовому відтінкуОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

