Модний "лук" дружини Феліпенка: як поєднувати вінтаж, кежуал і тренди 2025 року

Ведуча і блогерка Катерина Мотрич, дружина загиблого на війні актора Юрія Феліпенка, продемонструвала стильний багатошаровий образ, у якому гармонійно поєднуються вінтажні елементи, кежуал і актуальні тренди 2025 року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Катерина Мотрич

Жакет оверсайз у класичну клітинку

Головним елементом образу став оверсайз-жакет з вираженою лінією плечей, що надає силуету легкої "чоловічої" структури та об'єму.

Відтінок коричневого в класичну клітинку надає образу нотки вінтажного та інтелектуального шику. Такий фасон легко поєднується як зі строгим низом, так і більш розслабленим стилем кежуал.

Катерина Мотрич (фото: instagram.com/motrichka)

Об'ємні штани з високою посадкою

Нижня частина образу - широкі штани з високою талією і складками, що створюють елегантний і розслаблений силует.

Відтінок хакі органічно поєднується з коричневим жакетом, підкреслюючи природну гаму образу. Цей контраст кольору робить лук гармонійним і сучасним.

Боді

Для верхньої частини Катерина вибрала обтягуюче боді, колір якого повторює відтінки жакета. Такий прийом створює ефект монохрому у верхній частині та врівноважує об'ємний низ, роблячи образ структурованим і водночас легким.

Аксесуари та прикраси

Особливу увагу привертають аксесуари. Стильний об'ємний берет зі щільної тканини повторює відтінки жакета і додає ретро-шарму.

Тонкий шкіряний ремінь підкреслює талію і структурує оверсайз-образ.

Багатошарове кольє і сережки-кільця надають луку індивідуальності: короткий ланцюжок з підвіскою-перлиною поєднується з довгим ланцюгом і масивною підвіскою з натурального каменю.

Взуття

Катерина вибрала масивні білі кросівки на товстій підошві з липучками. Вони надають образу невимушеності та комфорту, гармонійно поєднуючись з об'ємними штанами та жакетом.

Катерина Мотрич показала образ із жакетом (фото: instagram.com/motrichka)

Стиль

Образ Катерини Мотрич - це майстерне поєднання класичних, вінтажних і сучасних елементів.

Використання приглушеного, "земляного" кольору (коричневий, оливковий) робить цибулю модною і гармонійною, а аксесуари та головний убір надають шику та індивідуальності.

Поєднання жакета, широких штанів і кросівок демонструє актуальний баланс між суворим офісним стилем і повсякденним комфортом.

Катерина Мотрич доводить, що стиль - це не тільки одяг, а й уміння комбінувати різні елементи, створюючи цілісний і впізнаваний образ. Її лук може стати прикладом для тих, хто хоче виглядати сучасно, не жертвуючи комфортом.

Модний "лук" дружини Філіпенка (фото: instagram.com/motrichka)