Христина Соловий и Лера Мандзюк поразили модным дуэтом в Риме: как повторить

Образ Христины Соловий

Она выбрала мини, которое дополнила жакетом цвета хаки, черными колготками и туфлями на платформе с белыми носками.

Певица сделала акцент на минимализме и винтажном настроении. Завершила образ и сделала его практичным маленькая сумочка через плечо.

Модный образ Христины Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Как повторить: найти лаконичное платье или юбку в оттенках хаки или оливы, выбрать плотные колготки, а к ним добавить обувь на массивной подошве. Минимум аксессуаров и максимум шарма!

Образ Леры Мандзюк

Юмористка отдала предпочтение длинному платью темно-зеленого цвета, которое сочетала с теплым свитером в коричневых тонах и грубыми ботинками в тон.

Получился гармоничный образ, который сочетает женственность и брутальность - именно то, что нужно для осени.

Модный образ Леры Мандзюк (фото: instagram.com/soloviyka)

Как повторить: выберите базовое макси-платье нейтрального цвета, сверху добавьте объемный жилет или кардиган с узором. На ноги - массивные ботинки.

Осенние луки звездных подруг стали отличным примером того, как совместить комфорт и элегантность в путешествии.

Чтобы создать осенний дуэт с подругой или близкими, выбирайте естественные цвета - хаки, оливковый, коричневый и черный. Эти оттенки прекрасно сочетаются между собой и создают стильный, но спокойный образ.

Соловий и Мандзюк (фото: instagram.com/soloviyka)

Обе звезды сделали ставку на естественность и удобство - тренд, который остается главным этой осенью.

Подруги доказали, что даже простая прогулка по улицам может стать модной фотосессией, если одеться со вкусом.