На Хрещатику сталася пожежа, чоловік підпалив шини біля КМДА

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві сталася пожежа на Хрещатику. Невідомий чоловік підпалив шини навпроти будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС та поліцію Києва .

У поліції додали, що до них надійшло повідомлення про підпал. Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до інциденту. Ним виявився місцевий мешканець 1977 року народження, його доставили до районного управління поліції.

За повідомленням ДСНС, загоряння локалізували ще до прибуття рятувальників: працівники чергового посту при Київській міській державній адміністрації почали гасити шини вогнегасниками. Пожежу площею 3 кв. м остаточно ліквідували вогнеборці.

Атаки на Київ

Нагадаємо, під час вечірнього обстрілу столиці ворогом, 22 жовтня, у багатоповерхівки у двох районах столиці впали ворожі "Шахеди", які не здетонували. Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Вже в ніч на 23 жовтня Київ зазнав нової повітряної атаки. Найбільше постраждав Подільський район. Там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, тоді як у Деснянському районі він уразив 21-й поверх багатоповерхівки.

Також повідомлялось, що у Києві кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки зросла до дев’яти осіб. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Крім того, російський дрон пошкодив синагогу на Подолі.