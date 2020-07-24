ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Славянске девять работников горсовета отправили на самоизоляцию

Славянск, Пятница 24 июля 2020 15:00
В Славянске девять работников горсовета отправили на самоизоляцию
Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас они находятся под наблюдением врачей

В Славянске отправили на самоизоляцию 9 работников городского совета, которые контактировали с больным коронавирусной инфекцией мэром. Такой круг контактных лиц был установлен эпидемиологической службой.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

Как сообщается, теперь все 9 человек находятся под наблюдением медиков. Городской совет продолжает работать с соблюдением ограничений, которые были приняты ранее.

Напомним, вчера мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что по состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь