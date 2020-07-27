В Господарському суді Одеської області виявили коронавірус

Фото: коронавірус (УНІАН)

Наразі відомо про одного хворого

Один зі співробітників Господарського суду Одеської області захворів на коронавірус. Зараз встановлюється коло контактних осіб і проводяться тестування.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Адміністрація суду просить учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію і по можливості мінімізувати відвідування, направивши відповідні клопотання електронною поштою.

У приміщеннях суду проведуть повну дезінфекцію.

Відзначимо, за даними на 26 липня в Одеській області 2910 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу COVID-19 підтвердили у 58 осіб.

Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

На самоізоляцію 9 працівників міської ради, які контактували з хворим мером.

Крім того, голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів 23 липня отримала позитивні результати тесту на коронавірус.