ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мэр Славянска заразился коронавирусом

Славянск, Четверг 23 июля 2020 11:50
Мэр Славянска заразился коронавирусом
Фото: Вадим Лях (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас городской голова находится под наблюдением врачей

Мэр Славянская Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Сейчас его самочувствие хорошее.

Об этом Вадим Лях сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, он сейчас находится под наблюдением врачей.

"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - заболел коронавирусом. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.

Напомним, сегодня глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив получила положительные результаты теста на коронавирус.

Также ранее РБК-Україна сообщало, что городской глава Коломыи (Ивано-Франковская область) Игорь Слюзар заразился коронавирусом.

Кроме того, 12 июня подтвердили коронавирус у жены президента Елены Зеленской, тогда у нее выявили двустороннюю пневмонию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь