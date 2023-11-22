Ховаються у профілакторії. Партизани знайшли місце базування росіян у Горлівці (відео)

Партизани в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область) виявили місце дислокації групи росіян. Вони ховаються в місцевому профілакторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Партизани розвідала місце розміщення російських військ у Горлівці", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що особовий склад Збройних сил Російської Федерації розташувався у профілакторії. Фото: База росіян (t.me/atesh_ua) "Місцеві жителі втомилися від наявності окупаційних військ у своєму місті", - додали в "АТЕШ". "АТЕШ" допомагає виявляти військові об'єкти окупантів Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами. Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації. А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).