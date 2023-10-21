У Криму партизани розкрили велике місце розташування російських військ (фото)

Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент виявив та зафіксував велике місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району", - йдеться у повідомленні.

Що вдалось знайти?

За даними партизанів, там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники.

"Під'їзди до об'єкта охороняються військовими РФ біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований по всьому населеному пункту", - зазначають в "Атеш".

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.