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Партизани виявили ППО та склад із боєкомплектом у районі Сімферополя

Крим, П'ятниця 27 жовтня 2023 09:24
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Партизани виявили ППО та склад із боєкомплектом у районі Сімферополя Фото: ППО РФ біля Сімферополя виявили партизани "Атеш" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим). І не лише її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти помітили ворожу систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району", - йдеться у повідомленні.

ППО РФ біля Сімферополя виявили партизани (t.me/atesh_ua)

Як відзначають партизани, неподалік можливо розміщена і станція радіолокації (РЛС), яка координує повітряні цілі.

"Територія дуже добре охороняється", - констатували в "Атеш".

ППО окупантів у Криму

Останнім часом російські війська "нашпиговують" тимчасово окупований Крим системами ППО та бетонними загородженнями на кшталт "зубів дракона". Зокрема, було зафіксовано перекидання систем ППО до Сімферополя. Раніше партизани зафіксували перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя.

До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

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