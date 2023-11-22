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Прячутся в профилактории. Партизаны нашли место базирования россиян в Горловке (видео)

Горловка, Среда 22 ноября 2023 15:20
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Прячутся в профилактории. Партизаны нашли место базирования россиян в Горловке (видео) Архивное фото: Партизаны нашли место базирования россиян в Горловке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) обнаружили место дислокации группы россиян. Они скрываются в местном профилактории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Партизаны разведали место размещения российских войск в Горловке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав Вооруженных сил Российской Федерации расположился в профилактории.

Прячутся в профилактории. Партизаны нашли место базирования россиян в Горловке (видео)

Фото: База россиян (t.me/atesh_ru)

"Местные жители устали от наличия оккупационных войск в своем городе", - добавили в "АТЕШ".

"АТЕШ" помогает выявлять военные объекты оккупантов

Партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и оцеплен оборонительными сооружениями.

Также партизаны устроили вылазку на военную базу российских войск в захваченной оккупантами Новоалексеевке Херсонской области. Ее враг использует как временный пункт дислокации.

А недавно партизаны обнаружили ПВО российских войск возле временно оккупированного Симферополя (Крым).

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